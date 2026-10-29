''Поле. Ранняя Леди'': в Украине на сцену возвращается танцевальный спектакль – художественная рефлексия о российско-украинской войне

Во Львове покажут танцевальный спектакль "Поле. Утренняя Леди" Райнера Бера и Галины Щупак.

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14–15 ноября во Львове пройдут показы танцевального спектакля "Поле. Утренняя Леди" – совместного проекта немецкого хореографа Райнера Бера и украинской танцовщицы Галины Щупак. Программу дополнят образовательная составляющая, танцевальный интенсив, показ документальных и архивных материалов о творчестве Пины Бауш, а также открытая встреча с Райнером Бером.

Спектакль "Поле. Утренняя Леди" создали в 2024 году в Украине. Это совместная работа двух деятелей искусства с разным профессиональным опытом, которых объединяют многолетняя связь с европейской традицией современного танца и стремление развивать художественный диалог между Украиной и Германией.

В 2025 году спектакль вошел в лонг-лист VII Фестиваля-Премии "ГРА" в категории "За лучший спектакль-рефлексию на события российско-украинской войны". Проект реализовали при поддержке грантовой программы Per Forma от Kyiv Contemporary Music Days.

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"Для меня этот спектакль – способ говорить об опыте, который не всегда можно уместить в слова. Тело помнит, реагирует, сохраняет напряжение и в то же время ищет возможность двигаться дальше. В работе с Райнером для меня важно, что мы встречаемся не только как украинское и немецкое художественные сообщества, но и как люди с разным опытом, пытающиеся услышать друг друга. Искусство не дает готовых ответов на сложные вопросы, но создает пространство, в котором можно оставаться с ними, чувствовать и осмысливать то, что происходит с нами и вокруг нас", – говорит Галина Щупак.

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От мастер-классов до открытого диалога

Львовская программа охватит несколько форматов знакомства с современным танцем – от практической работы с движением до разговора о художественном опыте и творческом наследии Пины Бауш.

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7–8 ноября в художественном объединении "Хвиля" пройдет танцевальный интенсив Райнера Бера "Суть танца". Участники смогут поработать с хореографом, исследовать его подход к движению и узнать больше о принципах работы, сформировавшихся за годы практики в одном из самых известных театров современного танца.

9–11 ноября Pina Bausch Lab с Райнером Бером представят образовательную программу BESH dance company: мастер-классы для студентов Львовского национального университета имени Ивана Франко, в частности для студентов хореографии и актерского мастерства. Программа проходит в сотрудничестве с Pina Bausch Foundation.

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Участники Pina Bausch Lab смогут открыть для себя хореографию Пины Бауш и ее метод работы благодаря собственному практическому опыту. Программа будет включать танцевальную разминку, работу с фрагментами спектаклей из репертуара Пины Бауш и творческие задания, которые позволят участникам исследовать ее подход к работе с движением и применить его в собственной практике.

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14–15 ноября на сцене Львовского Первого академического украинского театра для детей и юношества состоятся показы спектакля "Поле. Утренняя Леди".

15 ноября в художественном объединении "Хвиля" также состоится событие "Пина Бауш: взгляд вблизи", которое включит показ документальных и архивных видеоматериалов из коллекции Pina Bausch Foundation и открытую беседу (Artist Talk) с Райнером Бером, многолетним танцовщиком Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

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Участники смогут пообщаться с хореографом о его многолетней работе в Tanztheater Wuppertal, опыте сотрудничества с Пиной Бауш и особенностях ее творческого метода, повлиявшего на развитие современного танца.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому предварительная регистрация обязательна. Событие организовано BESH dance company в сотрудничестве с Pina Bausch Foundation и проводится в партнерстве с Goethe-Institut в Украине.

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Справка

Райнер Бер – немецкий танцор и хореограф, участник Tanztheater Wuppertal Pina Bausch с 1995 года. На протяжении многих лет он непосредственно сотрудничал с Пиной Бауш, участвовал в создании и исполнении ее спектаклей.

Сегодня, помимо работы в театре, Бер создает собственные хореографические проекты и проводит мастер-классы в разных странах.

Галина Щупак – украинская танцовщица и хореограф, выпускница магистерской программы Dance Interpretation в Folkwang University of the Arts. С 2022 года она тесно сотрудничает с Райнером Бером как исполнительница и автор совместных художественных проектов между Украиной и Германией.

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"Поле. Ранняя Леди" продолжает этот творческий диалог, сочетая индивидуальный художественный опыт авторов с более широким контекстом современной Украины и ее культуры.

Показы спектакля, образовательные мероприятия и публичная программа во Львове пройдут в партнерстве с Goethe-Institut в Украине.

Когда и где: 14–15 ноября в 19:00 – показы спектакля "Поле. Утренняя Леди"

14–15 ноября в 19:00 – показы спектакля "Поле. Утренняя Леди" Место : Первый академический украинский театр для детей и юношества (ул. Гнатюка, 11; Львов)

: Первый академический украинский театр для детей и юношества (ул. Гнатюка, 11; Львов) Билеты : kontramarka

: kontramarka Регистрация на танцевальный интенсив по ссылке.

на по ссылке. Регистрация на событие "Пина Бауш: взгляд вблизи" по ссылке.