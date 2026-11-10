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Пол Маккартни стал миллиардером и вошел в тройку самых богатых музыкантов мира: кто его опережает

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
2,2 т.
Пол Маккартни стал миллиардером и вошел в тройку самых богатых музыкантов мира: кто его опережает
Пол Маккартни. Источник: Facebook/Paul McCartney

Легендарный участник группы The Beatles Пол Маккартни стал миллиардером – его состояние оценили в 1,4 миллиарда долларов, что делает его третьим самым богатым музыкантом в мире. Британца опережают лишь американская певица Тейлор Свифт и ее коллега по сцене рэпер Jay-Z, которые получили статус миллиардеров в 2023 и 2019 годах соответственно.

Об этом говорится в The Billie от 9 ноября – еженедельном материале от журнала Forbes, посвященном темам богатства, миллиардеров, предпринимательства и истории о том, как самые успешные люди мира заработали свои состояния.

Jay-Z возглавил этот авторитетный рейтинг Forbes с состоянием в 2,8 миллиарда долларов: у Тейлор Свифт – 2 миллиарда.

Что касается Пола Маккартни, его третье место журнал объясняет многолетним плодотворным творчеством композитора, рядом удачных бизнес-ходов и впечатляющей коллекцией произведений искусства.

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Пол Маккартни стал миллиардером и вошел в тройку самых богатых музыкантов мира: кто его опережает

Пол Маккартни стал миллиардером. Источник: The Billie/Forbes

Когда битломания охватила мир, легендарная четверка зарабатывала относительно мало, поскольку их издатель Дик Джеймс контролировал авторские права на тексты песен и мелодии. Тогда Маккартни провозгласил независимость.

В 1969 году, за несколько месяцев до распада группы, он основал собственную издательскую компанию MPL Communications, чтобы контролировать издательские права и оригинальные записи своей сольной карьеры, что обеспечило ему значительно большую долю будущих роялти.

"Он также начал скупать авторские права других исполнителей еще за десятилетия до того, как бум на музыкальные каталоги достиг невиданных высот. Он приобрел каталог песен пионера рок-музыки Бадди Холли. Он приобрел партитуры бродвейских мюзиклов. Он приобрел бессмертные рождественские хиты", – пишет Forbes.

В "коллекции песен" Маккартни есть авторские права на десятки классических рождественских песен. Пять самых известных из них: It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Wonderful Christmastime, Blue Christmas, Baby, It’s Cold Outside.

Еще более ценна для Маккартни его доля в авторских правах на песни The Beatles, за которую он боролся на протяжении последних двух десятилетий. Сейчас она приносит музыканту не менее 10 миллионов долларов в год, а ее общая стоимость составляет не менее 200 миллионов долларов.

Если добавить стоимость его музыкальных каталогов, полученные им роялти, сотни миллионов, заработанных во время мировых гастролей, недвижимость в Великобритании и Хэмптонсе (США), а также коллекцию искусства, включающую произведения Пикассо и Магритта, то чистый капитал Маккартни составляет не менее 1,4 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, промышленный магнат и ветеран войны во Вьетнаме Джон Пойндекстер нашел неожиданное применение своему многомиллионному состоянию. Не имея семьи и наследников, 81-летний владелец крупного бизнеса решил вложить капитал в возрождение заброшенного техасского городка Шафтер, население которого составляет всего около 25 человек. Для реализации проекта бизнесмен основал фонд Tidewater and Big Bend Foundation.

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