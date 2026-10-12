Племянник Кашпировского раскрыл, где сейчас находится тело ''шарлатана'' и по какому маршруту его доставят в Украину

Гроб с телом советского психотерапевта Анатолия Кашпировского, которого в свое время обожали миллионы людей, а критики называли "шарлатаном", уже четыре дня едет из Москвы в Украину. Сейчас она находится в Стамбуле (Турция), откуда должна отправиться в Варшаву, а затем – по железной дороге в Киев.

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Последним пунктом маршрута станет Винница, где планируют похоронить мужчину рядом с родителями и дочерью. Этими подробностями с пропагандистскими медиа поделился племянник Кашпировского Юрий Мамаев.

По его словам, тело "шарлатана" уже находится в терминале турецкой столицы, а его прибытие в Польшу ожидается поздно ночью с 12 на 13 октября.

"Сегодня поздно ночью ожидается его прибытие в Варшаву. Затем гроб доставят в Киев по железной дороге, а уже оттуда – в Винницу", – рассказал Мамаев.

Стоит отметить, что ранее в российских медиа распространялась информация о том, что Кашпировского собирались доставить в Украину через Беларусь и Польшу.

О намерении родственников похоронить Кашпировского в Украине стало известно 8 октября. В тот день в Москве состоялась церемония прощания с психотерапевтом, скончавшимся 3 октября в возрасте 87 лет. После этого его тело решили перевезти на родину, а не хоронить на одном из кладбищ в России.

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Интересно, что перед прощанием никому из "гостей" не сообщали, где именно похоронят "шарлатана". Точно так же никто из его родных не упомянул о публичной церемонии похорон.

Стоит отметить, что Винницу как место последнего упокоения Кашпировского выбрали неслучайно: там похоронены его родители – Михаил и Ядвига, а также дочь Елена. Женщина скончалась в Канаде в 2018 году в возрасте 50 лет, после чего ее тело перевезли в Украину.

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Ранее племянник утверждал, что Кашпировский хотел, чтобы после смерти его кремировали. По словам Мамаева, психотерапевт планировал часть праха похоронить рядом с матерью в Виннице, а другую часть оставить в России. Но, как видно, его последней воле не суждено было осуществиться.

Напомним, Анатолий Кашпировский родился в 1939 году в селе Ставница в Хмельницкой области. Он окончил Винницкий медицинский институт в 1962 году, после чего работал врачом-психиатром и психотерапевтом.

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Широкую известность Кашпировский приобрел в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии. Тогда его выступления собирали у экранов миллионы людей, а сам он утверждал, что может влиять на состояние здоровья на расстоянии. В то же время его методы вызывали острые споры и критику, поэтому за врачом закрепилось звание "шарлатана". Впоследствии Кашпировский переехал в Россию, где продолжил свою деятельность и строил личную жизнь.

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