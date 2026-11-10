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"После этой роли у меня обнаружили диабет": звезда "Парочки следователей" рассказала о страшной цене своей профессии

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
1,0 т.
"После этой роли у меня обнаружили диабет": звезда "Парочки следователей" рассказала о страшной цене своей профессии
Актриса Буйновская рассказала о страшной цене своей профессии. Источник: 1+1

Звезда сериала "Парочка следователей" Юлия Буйновская призналась, что после работы над одной из самых сложных ролей в ее карьере столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. На фоне сильного стресса у артистки обнаружили сахарный диабет второго типа.

Позже ей удалось добиться ремиссии заболевания. Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк.

По словам Буйновской, речь идет о полнометражном фильме, который пока не получил окончательного названия. Актриса назвала эту работу чрезвычайно драматичной и эмоционально изнурительной.

"Это очень драматичная роль. Это тяжелая роль. После нее у меня обнаружили диабет. Оказывается, от стресса такое может быть. Вот так ко мне "приплыл" диабет второго типа. Я его вылечила (заболевание перешло в ремиссию. – Ред.). Никто не ожидал", – поделилась артистка.

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Буйновская объяснила, что во время работы над драматическими персонажами настолько глубоко погружается в их переживания, что это сказывается на ее собственном эмоциональном состоянии. В частности, актриса вспомнила, как постоянно переживала потери и смерти людей в своей голове, пытаясь передать их истории на экране.

''После этой роли у меня обнаружили диабет'': звезда ''Парочки следователей'' рассказала о страшной цене своей профессии

На фоне сильного стресса у артистки обнаружили сахарный диабет. Источник: кадр из интервью

Именно этот опыт заставил ее иначе взглянуть на отношение к собственному здоровью. Теперь Буйновская не готова рисковать им ради профессии, даже если речь идет о важной роли.

"К сахарному диабету я не была готова, скажем так. Поэтому я сейчас так тщательно слежу за здоровьем. Потому что, оказывается, из-за вот таких стрессов – а это мои нервы, переживания, когда ты постоянно хоронишь людей в своей голове, в своей игре – мозг уже не отличает правду от выдумки", – объяснила актриса.

В то же время от физических перевоплощений ради кинематографа Юлия Буйновская не отказывается. Она готова набирать или сбрасывать вес, если этого потребует персонаж, однако только под наблюдением специалистов. А вот жертвовать здоровьем ради очередной роли больше не собирается.

''После этой роли у меня обнаружили диабет'': звезда ''Парочки следователей'' рассказала о страшной цене своей профессии

От физических перевоплощений ради кино Юлия Буйновская не отказывается. Источник: instagram.com/buinovska_julia

Напомним, Юлия Буйновская известна по ролям в украинских сериалах "Парочка следователей", "Домик на счастье" и "Крепостная". Актриса замужем за Егором Козловым, который сейчас проходит военную службу. Она рассказывала, что мужа мобилизовали после снятия брони.

Ранее OBOZ.UA сообщал: Юлия Буйновская вспомнила, как чуть не погубила карьеру из-за языкового протеста.

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