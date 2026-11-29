Актриса Катерина Тишкевич и ее муж, актер Валентин Томусяк, отпраздновали первый месяц жизни первенца Даниэля. По этому случаю звездная мама опубликовала серию кадров с первой семейной фотосессии, на которых впервые можно разглядеть лицо малыша.

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Также артистка поделилась в Instagram подробностями материнства и призналась, что только теперь начинает чувствовать себя увереннее в уходе за младенцем. По словам актрисы, она каждый день замечает, как меняется сын: у него постепенно округляются щечки, крепнет тельце, а родители тем временем привыкают к новым обязанностям.

"Как интересно каждый день наблюдать за микропеременами в его лице и осознавать, что часть этих изменений происходит буквально при непосредственном участии твоего тела (ГВ). Как постепенно округляются маленькие щечки, как крепнет тельце и как тебе самой становится все менее страшно поднимать его, мыть попу или просовывать крошечные ручки в человечки", – поделилась Катерина.

Актриса не скрывает, что уход за новорожденным поначалу вызывал у нее немало тревог. Более того, ее муж оказался смелее в повседневных заботах о сыне. Тишкевич с юмором призналась, что только сейчас научилась без паники менять Даниэлю подгузник.

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"Наш папа с самого начала во всем этом был смелее, а я вот только сейчас научилась без паники надевать нашему жучку подгузник", – написала знаменитость.

Первый маленький юбилей Даниэля семья встретила в кругу близких. Поздравить мальчика приехали дедушка и бабушка из Одессы. Актриса рассказала, что малыш с интересом разглядывал дедушку, а ее мама привезла внуку новую одежду и грызунок.

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Рождение первенца стало для Катерины Тишкевич и Валентина Томусяка долгожданным событием, однако первые недели родительства оказались непростыми. Недавно супруги признались, что уже на третьей неделе после появления Даниэля между ними начали возникать ссоры. Причиной стали усталость, изменение привычного ритма жизни и неравномерное распределение возможностей отдохнуть.

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В частности, напряжения добавила поездка Валентина Томусяка на заранее запланированные гастроли. На какое-то время Катерина осталась с младенцем одна, и это стало для нее дополнительным испытанием.

"Когда у одного больше свободы, а другой заперт с малышом в четырех стенах – это немного давит на всех, и крышу просто сносит", – объясняла актриса.

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Еще одной проблемой для знаменитости стал недосып. Из-за бессонных ночей она начала замечать, что хуже запоминает вещи и уже не может быть такой многозадачной, как раньше.

Напомним, 28 октября Катерина Тишкевич родила первенца. Мальчика назвали Даниэлем. Роды прошли в Виннице путем планового кесарева сечения.

Такое решение супруги приняли вместе с врачами еще во время беременности. Из-за хронической головной боли, с которой актриса борется много лет, естественные роды могли существенно ухудшить ее самочувствие и помешать ухаживать за ребенком.

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