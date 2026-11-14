Ушел из жизни народный артист Украины Евгений Шах: он сыграл десятки ролей и ''подарил'' свой голос Дамблдору из ''Гарри Поттера''

В возрасте 80 лет умер народный артист Украины Евгений Шах. Актер внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства нашей страны, а его голос был известен тысячам украинцев, в частности благодаря озвучиванию могущественного волшебника Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере.

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Новость об уходе Евгения Шаха в мир иной сообщили на Facebook-странице Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, не раскрывая причину трагедии. Коллеги актера подчеркнули, что он навсегда останется в их памяти как человек, который умел делать жизнь светлее одним лишь своим присутствием.

"Невероятно светлый, искренний, добрый человек. Талантливый актер, который умел быть настоящим и на сцене, и в жизни. В Евгении Михайловиче было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех, кто оказывался рядом. Мы безмерно благодарны судьбе за то, что нам посчастливилось знать его, работать рядом, делить с ним сцену, радости и переживания", – говорится в сообщении.

Что известно об актере

Евгений Шах родился 9 февраля 1946 года во Львовской области. Он присоединился к актерскому составу Театра Франко в 1966 году после окончания Драматической студии при учреждении культуры. Высшее профессиональное образование артист получил уже в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

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В творческом багаже Евгения Шаха десятки ролей в театральных постановках, самые известные из которых – "Энеида", "В воскресенье рано зелье копала", "Житейское море", "Шельменко-денщик" и другие. В 2001 году актер стал лауреатом премии "Киевская пектораль" за перевоплощение в персонажа Омелько в спектакле "Мартын Боруля". В марте 2006-го ему было присвоено звание "Народный артист Украины".

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Евгений Шах снимался и в кинопроектах, таких как "Украденное счастье", "Я рядом" и "Так не бывает". Важную часть его жизни занимал также дубляж. Актер "подарил" свой голос многим персонажам, самым известным из которых стал Дамблдор.

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