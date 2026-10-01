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Под его песни танцует даже ДСНС: как известный европейский артист, чьи хиты слушали миллионы, поддерживает Украину вместе с мамой

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read5 мин
icon 3,1 т.
Под его песни танцует даже ДСНС: как известный европейский артист, чьи хиты слушали миллионы, поддерживает Украину вместе с мамой
Yung Lean поддерживает Украину вместе со своей мамой

В последнее время в центре внимания сети оказался шведский рэпер Yung Lean, который запустил вирусный тренд. В клипе на трек STORM II, созданном совместно с аудиовизуальным проектом GENER8ION, артист стоит в центре толпы, занимаясь своими делами, в то время как вокруг синхронно двигаются люди. Этот элемент начали повторять украинцы и даже сотрудники ГСЧС, а теперь Yung Lean завоевал еще большую симпатию со стороны наших сограждан благодаря поддержке Украины.

Один из пользователей платформы Threads отметил, что европейский исполнитель хочет лично встретиться с украинскими фанатами на территории нашей Родины. Более того, к помощи Украине непосредственно привлечена его мама.

Под его песни танцует даже ДСНС: как известный европейский артист, чьи хиты слушали миллионы, поддерживает Украину вместе с мамой

У мережі заговорили про те, як Yung Lean підтримує Україну

Источник: Скриншот

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Стоит отметить, что свою привязанность к нашей стране Yung Lean продемонстрировал еще в 2025 году. Тогда украинка встретила рэпера в Чикаго, и во время небольшой беседы он рассказал, что пытается договориться с промоутерами, чтобы устроить несколько бесплатных концертов в Киеве. А вот его мама в то время работала волонтером в Украине.

Под его песни танцует даже ДСНС: как известный европейский артист, чьи хиты слушали миллионы, поддерживает Украину вместе с мамой

Артист створив вірусний тренд

"В конце он сказал: "Пусть Бог благословит вашу семью, а украинцы – наши герои". Он такой милый", – пересказала интересную деталь встречи украинка.

Что известно об артисте

Джонатан Линдуэр Хестад родился 18 июля 1996 года в Стокгольме. В раннем детстве он вместе с семьей переехал в Минск (Беларусь), однако уже через несколько лет вернулся в Швецию.

Свой путь в музыке артист начал в 2010-х. Тогда Yung Lean вместе с музыкантами Yung Sherman и Yung Gud основал коллектив Hasch Boys. Однако артист довольно быстро начал терять интерес к коллективу, поэтому пошел своим собственным творческим путем. Первая волна популярности "накрыла" рэпера в 2013 году, когда в сети стал вирусным клип на его трек Ginseng Strip 2002. На тот момент видео набрало 6 миллионов просмотров на YouTube, а сейчас эта цифра превысила 135 млн.

После этого артист начал выпускать больше треков и гастролировать с группой Sad Boys. В 2016 году они даже дали концерт в Киеве.

Под его песни танцует даже ДСНС: как известный европейский артист, чьи хиты слушали миллионы, поддерживает Украину вместе с мамой

У 2016 році зірка виступав в Україні

Источник: instagram.com/yunglean2001

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