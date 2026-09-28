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Под песню о горящей Москве: во время концерта в Киеве над головами зрителей сбили российский дрон

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 3,8 т.
Под песню о горящей Москве: во время концерта в Киеве над головами зрителей сбили российский дрон
Во время концерта в Киеве над головами зрителей сбили российский дрон

Во время концерта певца Миши Крупина в Киеве ПВО сбила российский беспилотник практически над местом проведения мероприятия. Дрон был сбит прямо над головами зрителей, находившихся на концерте. В этот момент со сцены как раз звучала песня "Палає" о пожаре в Москве.

Видео работы ПВО во время выступления появилось в Telegram-канале медиа "Київ24". На кадрах видно, как в небе недалеко от места проведения концерта догорал сбитый беспилотник и падал вниз.

Под песню о горящей Москве: во время концерта в Киеве над головами зрителей сбили российский дрон

На концерті збили БПЛА

Известно, что в этот момент концерт Крупина проходил на территории ВДНХ.

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Особенно символично, что в этот момент Крупин исполнял трек "Палає". В песне, которую артист посвятил украинским героям и разведке, есть строки: "Как ярко горит Москва! Боже, как красиво разрушается мост".

Композиция вышла 8 октября 2022 года – в день взрыва на Крымском мосту.

"Если кто-то скажет, что я знал об этой новости заранее, то об этом знала вся Украина. Мы ждали, ждали и наконец дождались! Когда писал песню, я был уверен на все 100%, что именно так и будет", – говорил Крупин после премьеры.

Известно, что 27 сентября воздушная тревога в Киеве в общей сложности длилась более 14 часов. В результате российской атаки, в частности, было повреждено здание, которое используется в качестве резиденции посла Саудовской Аравии, а в Дарницком районе дрон попал в многоэтажку.

Ранее OBOZ.UA писал, что Миша Крупин, мобилизовавшийся в ВСУ, поссорился с подписчиками из-за ухилянтов. Исполнитель откровенно отметил, что негативно относится к мужчинам, уклоняющимся от мобилизации.

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