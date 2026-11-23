Легендарный "Щедрик" Николая Леонтовича получит новое звучание в аранжировке Phil It специально для благотворительного рождественского концерта "Звезда Мечты". Мероприятие состоится 17 декабря во Дворце "Украина" с участием KAZKA, KOLA, Шугара, Натальи Могилевской, alyona alyona и других. Произведение прозвучит в исполнении симфонического оркестра, а к совместному исполнению присоединятся 25 хоров из 25 регионов Украины. Этот музыкальный номер станет кульминацией общенациональной инициативы, посвященной осуществлению мечт детей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

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Идея принадлежит режиссеру и креативному продюсеру проекта Герману Ненову, который стремился создать момент, когда вся страна могла бы спеть вместе. По замыслу команды, "Щедрик" будет одновременно звучать на площадях, в метро, на вокзалах и в других учреждениях, а также в украинских посольствах за рубежом. Среди участников – хоровые коллективы, артисты которых были вынуждены уехать с временно оккупированных территорий. "Чтобы люди не просто услышали знакомую мелодию в новом звучании, а почувствовали единство, независимо от того, где они находятся", – объясняет Ненов.

Работая над аранжировкой, команда стремилась сохранить узнаваемость произведения и одновременно передать опыт украинцев сегодня. Оркестровое звучание и хоровое пение объединят два настроения: тревогу и мрак войны и надежду, которая помогает их преодолевать.

"Нашей задачей было масштабировать его звучание, добавить новых красок и в то же время передать в музыке атмосферу сегодняшнего дня. То, как "Щедрик" звучит в Украине сегодня, на пятую зиму полномасштабной войны", – рассказывает креативный продюсер.

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Для Phil It эта работа стала возможностью обратиться к своей давней любви – оркестровой музыке. Особую ценность он видит в совместном творчестве музыкантов, которые продолжают работать несмотря на войну.

"Мы привнесем в это исполнение наше время, наши сложности, наши мысли и переживания, которые закаляют нас именно сегодня", – говорит Phil It. По его словам, каждое поколение слышит украинскую классику по-своему, а новые музыкальные прочтения помогают традиции оставаться живой и современной.

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