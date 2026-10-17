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"Петро Щур! Мамина світлиця": сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернет

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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"Петро Щур! Мамина світлиця": сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернет
Сын автора легендарного мема о Петре Щуре рассказал, как появилось вирусное видео. Источник: Кадр из мема

Видео с Петром Щуром, эмоционально исполняющим песню "Мамина світлиця", сняли еще в 2006 году на старую камеру Canon. Тогда никто не планировал делать из мужчины интернет-звезду: он просто пришел в местную студию, чтобы спеть на камеру, а запись предназначалась для друзей и знакомых.

Впоследствии ролик оказался на YouTube и превратился в один из самых известных украинских мемов, о котором вспоминают из года в год. Как именно появилось легендарное видео, рассказал в Threads сын оператора, снявшего его.

Пользователь с ником "Сырник" предложил подписчикам задать вопросы о своем отце – авторе записи. Среди тех, кто откликнулся, был актер и видеоблогер Виталий Гордиенко, которого заинтересовало, почему Петр Щур оказался именно в звукостудии и при каких обстоятельствах его снимали.

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По словам мужчины, его отец работал звукооператором в доме культуры, где записывал детские выступления и концерты. Параллельно он занимался видеосъемкой свадеб, поэтому приобрел камеру, с которой работал на местных мероприятиях. Именно об этом знали и в Подгайцах на Тернопольщине, куда однажды пришел Петр Щур.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернет

По словам мужчины, его отец работал звукооператором в доме культуры, где записывал детские выступления и концерты. Источник: скриншот

"И Петр Щур сам пришел к моему отцу, зная, что тот там снимает, и хотел, чтобы его просто сняли на камеру. Он хочет просто спеть на камеру", – вспомнил сын оператора.

Он уточнил, что точно не помнит, какое именно мероприятие проходило в тот день. Однако заверил: никто не готовил специальной музыкальной записи или профессиональной съемки ради будущей популярности.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернет

Как рассказал его сын, запись впоследствии загрузил кто-то другой, после чего она начала распространяться в сети. Источник: скриншот

"Это было просто снято для, как говорится, домашнего контента, для друзей, коллег. Потому что пришел такой забавный парень и захотел красиво спеть, можно так сказать", – пояснил мужчина.

Сам автор съемки не публиковал видео на YouTube. Как рассказал его сын, запись впоследствии загрузил кто-то другой, после чего она начала распространяться в сети. Так выступление, которое изначально должны были увидеть только близкие и знакомые, стало вирусным и принесло Петру Щуру известность далеко за пределами родного края.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернет

Мужчина заверил: никто не готовил специальной музыкальной записи. Источник: скриншот

Мужчина также показал комнату, где снимали легендарный ролик. По его словам, студия до сих пор находится в том же месте в Подгайцах, а на стенах остались те же обои.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернет

Мужчина показал комнату, где снимали легендарный ролик. Источник: скриншот

Как Петр Щур стал героем украинских мемов

Петр Щур стал известен благодаря записи 2006 года, на которой он сначала поет рождественские колядки, а затем исполняет песню "Мамина світлиця" композитора Игоря Белозира на слова Богдана Стельмаха. Видео длится более семи минут и содержит также эпизод с игрой на дримбе.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернет

Студия до сих пор находится в том же месте в Подгайцах. Источник: threads.com/@syrnyk_

Впоследствии отрывки из выступления начали активно распространяться в соцсетях. Необычная манера исполнения, выразительная мимика и эмоциональность Петра Щура сделали его героем многочисленных шуток. Популярность мужчины вышла за пределы интернета: в 2008 году он выступил на фестивале "Нивроку" в Тернополе, где поклонники просили у него автографы и фотографировались с ним.

Однако впоследствии Петр Щур перестал появляться на публике. Он покинул родное село Мужилов и переехал в Карпаты.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернет

Петр Щур. Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где сейчас находится герой мема "Хватит п*здеть – надо помогать Украине", который попал в эфир израильских новостей, и как его изменила служба в ВСУ.

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