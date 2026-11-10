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Пес Патрон, который недавно женился, стал отцом. Фото малышей

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
1,2 т.
Пес Патрон, который недавно женился, стал отцом. Фото малышей
Пес Патрон уже отец. Источник: ГСЧС в Instagram, коллаж OBOZ.UA

Украинский пес Патрон, известный своей работой в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (он помогает искать снаряды и взрывчатку), стал отцом – у его супруги Ланы родились щенки. Теперь пес принимает поздравления как от звезд украинской сцены, так и от других четвероногих символов современной Украины.

Сколько именно щенков у Патрона и Ланы и когда именно они появились на свет, пока достоверно неизвестно. На снимках, которые ГСЧС опубликовала в Instagram, их всего четверо, однако сам пес Патрон намекает, что их семеро.

Вы ждали эту новость

"Вы ждали эту новость: мы с Ланой стали родителями. Говорят, когда становишься папой или мамой, твоя жизнь меняется. Я пока не понял, как именно. Когда хочется постоянно быть рядом с ними – это оно? Или когда хочется знать, почему они сейчас попискивают и почему вон тот малыш не пищит уже целую минуту? Или проверять, чтобы все они поели? Об этих переменах говорят?" – спрашивает пес Патрон.

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Пес Патрон, который недавно женился, стал отцом. Фото малышей

Щенята и Патрон. Источник: ДСНС в Instagram

Он говорит, что очень хочет быть хорошим отцом для своих детей – чтобы "они никогда не сомневались, что их любят", и "чтобы росли здоровыми", и "еще много-много папиных "чтобы".

"И хочу кое-что сказать: любви не становится меньше, когда ею делишься. Наоборот, оказалось, что ее можно разделить на семь частей, и каждая будет целой: на каждое пятнышко, носик и хвост! И еще останется для Ланы, для наших людей, для друзей. Так что я впервые передаю вам отцовский лизь", – говорит Патрон в сети.

Пес Патрон, который недавно женился, стал отцом. Фото малышей

Щенки Патрона и Ланы. Источник: ДСНС в Instagram

Поздравления для Патрона

По-видимому, разделенная на семь частей любовь Патрона (не считая отдельной части для мамы Ланы) – это и есть число щенков.

Одним из первых пса Патрона поздравил его коллега из Львовской мэрии, пушистик Левчик, известный кот-мэр Львова.

"Патрон, поздравляю с отцовством! Теперь у тебя есть собственная маленькая команда патрончиков! Желаю крепких нервов, спокойных ночей и послушных малышей. Хотя с последним, подозреваю, не повезет", – написал он в сети.

Поздравила Патрона и известная украинская звезда шоу-бизнеса Даша Астафьева. Певица, модель, актриса, телеведущая, волонтер и общественный деятель отметилась коротким, но емким: "Батя".

Пес Патрон, который недавно женился, стал отцом. Фото малышей

Пост спасателей и поздравление Патрона. Источник: скриншот

Теперь в сети ждут, когда новые члены семьи получат имена и, соответственно, появятся их фотографии уже без "сердечек", которые мешают рассмотреть потомство Ланы и Патрона.

Семья Патрона

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что Патрон, который работает вместе с черниговскими пиротехниками, больше не холостяк, стало известно лишь в начале ноября, хотя пес женился в сентябре этого года.

Жену самой известной собаки Украины зовут Лана. Она тоже джек-рассел-терьер, как и сам Патрон.

Напомним также, как Патрон попал под ракетный обстрел в Харьковской области. Это произошло возле Балаклеи, собаку спас его владелец Михаил.

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