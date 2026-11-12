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Пэрис Хилтон показала свою дочь-"копию" от суррогатной матери: как выглядит 3-летняя малышка Лондон. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
2,2 т.
Пэрис Хилтон показала свою дочь-"копию" от суррогатной матери: как выглядит 3-летняя малышка Лондон. Фото
Перис Хилтон показала, как выглядит ее дочь от суррогатной матери

Американская актриса и модель Перис Хилтон показала, как подросла ее дочь Лондон, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери. Светская львица поделилась серией трогательных снимков с девочкой в ее третий день рождения и подчеркнула: с годами малышка все больше становится похожей на нее.

Для праздничного поста в Instagram знаменитость в основном выбрала кадры, на которых они с Лондон позировали перед камерой в похожих образах. Сразу можно заметить, что Хилтон часто не могла отвести взгляд от маленькой дочки, ведь та сделала ее "самым счастливым человеком".

Пэрис Хилтон показала свою дочь-''копию'' от суррогатной матери: как выглядит 3-летняя малышка Лондон. Фото

Перис Хилтон поздравила дочь с 3-летием. Источник: instagram.com/parishilton

Светская львица трогательно обратилась к 3-летней Лондон и призналась, что после рождения девочки ее сердце "наполнилось любовью, о существовании которой она даже не подозревала". Знаменитость долго мечтала стать мамой, однако даже представить не могла, как много новых смыслов дети привнесут в ее жизнь.

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Пэрис Хилтон показала свою дочь-''копию'' от суррогатной матери: как выглядит 3-летняя малышка Лондон. Фото

Дочь светской львицы привнесла в ее жизнь новый смысл. Источник: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон показала свою дочь-''копию'' от суррогатной матери: как выглядит 3-летняя малышка Лондон. Фото

Девочка растет "копией" звездной мамы. Источник: instagram.com/parishilton

Стоит отметить, что Перис Хилтон и ее муж Картер Реум воспитывают двоих детей – дочь Лондон и сына Феликса. Светская львица сама не вынашивала малышей, а вместо этого влюбленные выбрали суррогатное материнство, хотя решиться на такой шаг им было совсем нелегко.

"Безусловно, это было трудное решение. Я, конечно, была бы в восторге от опыта вынашивания ребенка в животе, ощущения толчков и всех этих волнующих моментов", – делилась знаменитость.

Пэрис Хилтон показала свою дочь-''копию'' от суррогатной матери: как выглядит 3-летняя малышка Лондон. Фото

Обоих детей Перис Хилтон родила суррогатная мать. Источник: instagram.com/parishilton

Выбрать суррогатное материнство супругов подтолкнул публичный образ жизни. Перис Хилтон постоянно находилась под прицелом камер, что могло бы негативно повлиять на здоровье и безопасность детей.

"Мы должны думать о безопасности. Когда мы идем на рынок, одно дело, если кто-то останавливается и просит Перис сфотографироваться. Совсем другое дело, когда мы с ребенком в коляске", – добавил Картер Реум.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Милла Йовович показала, как выросла ее 19-летняя дочь с украинскими корнями.

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