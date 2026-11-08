Пережил попадание ''Шахеда'' в дом, развозил по Киеву торты и во второй раз развелся с женой. Откровенное интервью с Константином Октябрьским

Популярный актер ("Парочка следователей", "Майор Сковорода", "Первые ласточки", "Домик на счастье") и телеведущий Костянтин Октябрський, которого сейчас можно увидеть в сериале "Котляревский" на Новом канале, признается, что полномасштабная война заставила его иначе взглянуть на жизненные приоритеты. Когда актерских предложений не было, он около трех месяцев работал курьером – развозил по Киеву торты и пирожные. А в октябре 2024 года семья артиста чудом спаслась после попадания обломков российского "Шахеда" в дом, где они жили.

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В интервью OBOZ.UA Октябрський вспомнил, как до актерской карьеры работал в люксовом магазине, где имел дело с состоятельными клиентами, и как позже оказался в ситуации, когда пришлось зарабатывать на базовые потребности. Актер также рассказал о недавнем разводе с женой, объяснил, почему не хочет менять привычный уклад жизни сыновей и допускает ли возможность примирения. А еще – откуда происходит его необычная фамилия и что помогает сохранять спокойствие на пятый год большой войны.

– Константин, как вы оказались в сериале "Котляревский"? И узнаете ли вы себя в своем герое?

– Я согласился прежде всего потому, что была возможность работать в интересном проекте, зарабатывать деньги и обеспечивать семью. Все очень просто. А еще мне импонировали команда и атмосфера на площадке. Я давно знаю режиссера, многих актеров – тоже. Что касается моего героя, то он на меня не похож. Вообще редко сталкивался с ситуациями, когда читаешь сценарий и думаешь: "О, да это же я! Это прямо про меня!" Наверное, такого вообще никогда не было. Да, выбирают по типажу, но это совсем не означает, что персонаж должен быть похож на тебя в жизни.

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– Вам не кажется, что в последнее время изменился характер героев, которых вам предлагают? Раньше вы часто играли злодеев, а сейчас таких ролей будто стало меньше.

– Определенные изменения действительно есть. Думаю, это связано и с моими внутренними переменами, ведь то, что происходит внутри тебя, неизбежно влияет на психофизику, поведение. Я вижу, что изменился и круг предложений, которые получаю. Но мне хорошо и там, и там. Обожаю свою профессию. Каждое утро благодарю Бога за то, что у меня есть возможность работать по специальности, заниматься любимым делом. И за это еще и платят деньги, а бонусом идут определенные дивиденды от медийности. В этом смысле я счастливый человек.

Главные истории дня

Для меня главное, чтобы работа была интересной. А сейчас мне интересна любая возможность работать, потому что работы стало меньше. Лучше всего об этом говорят цифры. До полномасштабной войны, с 2015 по 2022 год, у меня могло параллельно идти по два, три, а то и четыре проекта в месяц. То есть за год набиралось 20-30 работ. А в прошлом году, например, было всего один или два проекта. Вот вам и вся статистика. В этом году, слава Богу, ситуация лучше. Я очень этому рад: у меня уже есть три-четыре проекта. Конечно, это еще не те объемы, что были до войны, но движение есть.

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– Полномасштабная война оставила многих актеров без заработка. Леся Самаева рассказывала нам, что в какой-то момент исчерпала все кредитные карты, а Наталья Васько даже задумывалась о работе в ресторане. Вы тоже оказались в ситуации, когда пришлось искать заработок вне актерской профессии: какое-то время работали курьером – развозили торты и пирожные.

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– Это было этой зимой. У меня не было работы, но ведь как-то нужно обеспечивать себя, зарабатывать деньги. Я обратился к другу, у которого есть кондитерские цеха. Говорю: "Слушай, что ты можешь мне предложить? Где я мог бы у тебя работать?" Он предложил несколько вариантов. Я ответил: "Супер, давай!" – и пошел работать.

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– А какие выводы вы для себя сделали? Чему научила вас эта работа, кроме того, что принесла необходимые тогда деньги?

– Для меня это был особенный период. Я верующий человек и понимаю, что многие события в моей жизни происходят не просто так, а с определенного Божьего дозволения. Поэтому воспринял это время как интересный урок, во время которого учился финансовой грамотности. Перечитал много соответствующей литературы, разобрался, что такое бюджетирование, как правильно распоряжаться деньгами. Даже с небольших заработков научился оплачивать необходимые расходы, закрывать базовые потребности. И знаете, это было очень офигенное время! Хотя сложное, очень тяжелое. Я не хотел бы пережить его снова и никому такого не пожелаю. Но, наверное, именно благодаря таким урокам мы, люди, чему-то учимся. Такова уж наша природа.

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Теперь я совсем иначе отношусь к деньгам, уже не трачу их легкомысленно. Понимаю, на чем могу сэкономить, какие расходы сократить. Есть один прекрасный библейский принцип: бывают хлебные времена, когда нужно зарабатывать и откладывать на будущее, потому что потом наступят времена, когда таких заработков уже не будет, но у тебя будет на что жить. В этом и заключается определенная мудрость – научиться правильно распоряжаться заработанным. Этому я и учился все это время. До этого, признаюсь, я безграмотно и безответственно относился к деньгам. Особенно когда хорошо зарабатывал – все тратилось без особого понимания, куда и на что. Теперь я понимаю, насколько это было неправильно.

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– Когда готовилась к интервью, обратила внимание, сколько у вас было разных работ и насколько контрастными были отдельные этапы жизни. В частности, до того, как вы стали активно сниматься в кино и работать на телевидении, пять лет работали в люксовом магазине. Что вам дал этот опыт?

– Я понял, что деньги не делают людей счастливыми. Они не делают тебя здоровым, не дают ощущения радости, спокойствия или защищенности. У меня было много личного общения с клиентами – очень состоятельными людьми, настоящими миллионерами. Именно тогда я увидел и осознал, что большие деньги не гарантируют ни радости, ни внутреннего спокойствия, ни гармонии. Многие из тех людей, которых я помню, были несчастны. Нам часто кажется: вот заработаю много денег – и все в жизни станет хорошо. Так думает, наверное, большинство людей. Конечно, деньги помогают решать многие вопросы, удовлетворять потребности. Но вместе с тем появляются новые обязанности, новая ответственность, другие проблемы. Если до этого ты был безответственным, а потом вдруг получил большие деньги, что из этого выйдет? Они могут тебя просто разрушить. И таких историй немало.

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– А если вернуться к вашему телевизионному опыту: как вы думаете, почему вас уволили из "Орла и решки"? Могло ли это быть связано с тем, что вы украинский ведущий и общались на украинском?

– Я бы не стал здесь все связывать с украинским языком и делать на этом акцент. Не хочу манипулировать этой темой. Хотел ли я там работать? Конечно, хотел. Ты путешествуешь, видишь мир и еще получаешь за это зарплату – ну это же круто! До этого я почти никуда не выезжал за границу, а тут передо мной открылся целый мир. Но, очевидно, по определенным причинам я не устраивал продюсеров. По крайней мере, так мне кажется, судя по тому, что я знаю. Поэтому меня просто убрали из проекта. Насколько мне известно, решение принимали в России, на телеканале "Пятница!", который был главным заказчиком программы.

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Понимали ли они тогда, что будет дальше, что будут вторжение, оккупация и аннексия Крыма, оккупация части Донецкой и Луганской областей, что придется избавляться от каких-то связей с Украиной? Не знаю. Мне просто сообщили о решении, и все. Возможно, когда-нибудь кто-то расскажет мне правду. Хотя, если честно, мне это уже не так интересно. И не стоит искать связь с украинским языком. Мы же общались на украинском в эфире, и все было нормально. Там и Леся Никитюк ездила в проекте. Поэтому я не хотел бы искусственно притягивать языковой вопрос к истории с увольнением.

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– Еще один ваш интересный опыт – работа актером в "Большой разнице".

– Это был огромный проект, который уже имел просто безумную аудиторию во многих странах. Крутая команда, интересный формат, сильный продюсерский состав. Все это было очень привлекательным. От проекта буквально веяло популярностью и деньгами. И творчески работать там было интересно.

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– Вы упомянули о популярности и деньгах. О деньгах мы уже поговорили – понятно, что они важны. А как насчет популярности? Вам нравится, когда вас узнают на улице, обращают внимание?

– То, что тебя узнают, – это, скажем так, побочный эффект твоей актерской деятельности. Если ты хорошо делаешь свою работу, людям нравятся твои роли, они тебя запоминают и узнают. Нравится ли мне это? Не знаю, я особо об этом не задумываюсь.

– Интересно, знакомо ли вам ощущение испытания успехом? Актер Алексей Тритенко рассказывал нам, как понял, что "заболел" звездной болезнью: "Когда вышел сериал "Когда мы дома", как-то еду домой и подумал: "Можно бы купить сигарет в киоске". Потом другая мысль: "Заеду в супермаркет, там людей больше". Актер Владимир Гладкий признавался, что после одного проекта увидел свое лицо на билбордах и почувствовал, как начинает зазнаваться: "Тебе уделили немного внимания, а ты уже начинаешь отрываться от земли". Правда, проект быстро провалился, и это вернуло к реальности. Случалось ли у вас что-то подобное?

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– Я, пожалуй, начну с того, что очень стараюсь следить за состоянием собственного сердца. Не появляется ли там спесь, гордыня, не начинаю ли я чувствовать себя в чем-то лучше коллег, друзей, знакомых или других людей. Для меня важно не задирать нос. Было ли у меня такое? Не знаю. Возможно, какие-то проявления и случались, но сейчас сложно что-то припомнить и проанализировать. Во-первых, если говорить честно, у меня никогда не было какой-то запредельной популярности или узнаваемости. Я не знаю, что это такое – когда тебя буквально носят на руках.

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Но звездная болезнь может проявляться даже при небольшой популярности. Вышел какой-то проект, тебя начали узнавать – и ты уже задираешь нос. Причем даже не обязательно из-за самой популярности. Просто все вокруг начинают говорить, какой ты классный, крутой, талантливый, что тебя хоть к ране прикладывай. И когда слышишь такие комплименты, невольно начинаешь думать: "Блин, да я и правда!" Человеческая природа склонна к этому – раздуваться от гордости, собственной важности, чванства, иногда таким образом что-то в себе компенсируя. Поэтому стараюсь спокойно к этому относиться и следить за собой: а что сейчас происходит в моем сердце?

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– Мы с вами разговариваем во время очередной воздушной тревоги – атаки дронов на Киев. К сожалению, вы не понаслышке знаете, что значит пережить российский обстрел: в октябре 2024 года "шахед" попал в дом, где вы жили вместе с женой и детьми. Квартира выгорела, семья чудом спаслась. Как вы вспоминаете тот период и что было самым тяжелым после пережитого?

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– Я об этом не думаю и не вспоминаю. Когда меня спрашивают, говорю: слава Богу, что мы остались живы и никто в нашем доме не погиб. Сейчас есть много людей, которые страдают намного больше из-за обстрелов, теряют жизни. Я не преуменьшаю то, что случилось с нами. Это факт, это наша история, мы через это прошли, пережили. Но не вижу смысла постоянно об этом говорить.

– Я часто думаю о том, какими мы выйдем из этой войны. Сможем ли забыть то, что сейчас с нами происходит? Сможем ли хотя бы немного стать такими, какими были до войны?

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– Думаю, забыть это мы не сможем – это очевидно. В истории было много войн, и люди помнят пережитое поколениями. Конечно, какие-то детали со временем будут стираться из памяти.

– С удивлением узнала, что вы сейчас не вместе с женой. В то же время прочитала, что в ваших отношениях уже был развод, после которого вы снова сошлись. Допускаете ли вы, что у вашей истории может быть третий шанс?

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– Да откуда мне знать? Не могу сказать наверняка, что будет завтра. Как я могу что-то планировать?

– Но общение между вами сохранилось? Вам удалось наладить отношения, чтобы оставаться родителями сыновей?

– Да, конечно.

– Расскажите о сыновьях. Как часто вы сейчас видитесь, сколько времени проводите вместе?

– Мы с женой хорошо общаемся, с детьми тоже регулярно провожу время. Например, сегодня у меня половина дня занята работой, а вторую половину посвящу сыновьям – поедем гулять. Если выходные, я всегда еду к ним, и мы проводим время вместе. Видимся часто.

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– А вы не рассматривали вариант, когда дети какое-то время живут с мамой, а какое-то – с папой? Например, актер Вячеслав Довженко рассказывал нам, что после развода они с бывшей женой договорились: младший сын будет неделю жить с мамой, неделю – с ним. Так и было, пока он не повзрослел.

– Мы даже не думали о таком. У детей есть свой дом, где они постоянно живут, и они уже привыкли к определенному укладу. Не хочется все это менять, устраивать им какие-то качели. У них должна быть стабильность: своя комната, свой дом, свои кровати, место, где они могут чувствовать себя непринужденно и в безопасности. У жены есть собственное жилье, там они и живут. А я пока снимаю.

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– Читала, что сыновья учатся в частной еврейской школе. Это довольно дорогое обучение?

– Это понятие относительное – дорого или недорого. Лично для меня это было дорого. Кому-то, возможно, такие расходы кажутся вполне приемлемыми. Сначала там учился старший сын, потом отдали и младшего. Нам делали определенные скидки, но все равно в итоге решили уйти. В первую очередь из-за постоянных воздушных тревог и того, что полноценного обучения в школе фактически нет. Все происходило как-то хаотично. Мне все-таки хотелось, чтобы дети нормально учились и получали знания, а не сидели по семь-восемь часов в подвале.

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Поэтому перевел их в онлайн-школу, где они могут спокойно заниматься. Это оказалось удобнее и выгоднее с финансовой точки зрения. В Украине есть несколько онлайн-школ с опытом такой работы. Например, "Джерело", которую изначально создавали для детей, профессионально занимающихся спортом и поэтому не имеющих возможности постоянно посещать обычную школу. Там учились и многие из тех, кто уехал за границу, но хотел, чтобы их дети продолжали получать украинское образование и получили украинские документы о его окончании. Есть также "Оптіма" и другие школы. Мои дети сейчас учатся в M'Andryk International School.

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– А как вы выбирали новую школу? Что было самым важным?

– Конечно, сначала я изучал этот вопрос, общался со знакомыми, чьи дети там учатся. Расспрашивал об их опыте, преимуществах и недостатках, а уже потом принимал решение. В приоритете, конечно, было бы обычное обучение в школе, очно. Это намного лучше, и именно такой план у нас был. Но из-за постоянных атак это стало практически невозможным. Привозишь ребенка в школу к десяти, потому что до этого была воздушная тревога, а потом забираешь его из подвала. И что это за обучение? За что ты платишь деньги? Какой результат получаешь?

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– Что для вас сегодня означает стабильность? Мы много говорили о деньгах, работе, личной жизни. Но ведь живем в мире, где все может измениться буквально за одно мгновение. На что вы опираетесь, когда вокруг столько неопределенности?

– Стабильность в этом мире – вещь очень нестабильная. Мы все это видим и понимаем. Даже пары, которые, казалось бы, были образцом крепких отношений и демонстрировали стабильность, в конце концов распадаются. Страны разрушаются. Для меня настоящая стабильность – это вера. А все остальное, к сожалению, может меняться, разрушаться, исчезать. И чем дольше я живу, тем сильнее в этом убеждаюсь.

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– Вы рассказывали, что теперь гораздо ответственнее относитесь к деньгам. Скажите, на какой период жизни у вас сегодня есть финансовый запас? Сколько вы могли бы прожить, если вдруг снова не будет работы: полгода, год?

– Трудно сказать, потому что сейчас как раз занимаюсь планированием бюджета и финансов. Если этим не заниматься, не контролировать расходы и не замечать, что они превышают доходы, все может закончиться очень печально. Последствия будут довольно драматичными.

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– Вы самостоятельно осваиваете финансовую грамотность или обращались к специалистам – проходили курсы, работали с финансовыми консультантами?

– У меня есть друзья, которые уже прошли этот путь, многое узнали и на собственном опыте поняли, как правильно распоряжаться деньгами. Общаясь с ними, читая литературу и анализируя события и обстоятельства своей жизни, я тоже учусь. А вот к курсам, коучам и всей этой движухе в соцсетях отношусь скептически. Сейчас таких предложений много, но прежде чем кому-то доверять, нужно разобраться, кто этот человек, какой у него собственный опыт и действительно ли его методы работают. Я смотрю на людей, которым финансовая грамотность реально помогла. Когда вижу, что это работает не на словах, а на практике, тогда думаю: "О, вот это мне подходит, я тоже так хочу".

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– Еще не нашла информации: Октябрский – это ваша настоящая фамилия или творческий псевдоним?

– Нет, это фамилия моего отца.

– Интересно, пытались ли вы выяснить ее происхождение? Ведь она довольно необычная, говорящая.

– Да, я пытался. Скорее всего, она появилась из-за обстоятельств, при которых мой отец оказался в детском доме еще в юном возрасте. В те времена все было довольно просто: ребенку могли дать фамилию по месяцу, когда его нашли или привезли в учреждение. Так что, возможно, именно так и возникла фамилия Октябрский. По крайней мере, это самая вероятная версия, хотя не могу утверждать наверняка. Я пытался выяснить подробности, мне помогали некоторые организации. Но детский дом, в котором вырос отец, сгорел, и все документы были уничтожены. Поэтому сейчас очень сложно что-либо достоверно установить.

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– И последнее: что вы чувствуете сейчас, когда война продолжается уже пятый год?

– Что я чувствую? Спокойствие.

– А как вам удалось? Потому что я, например, совсем этого не чувствую. И со временем, наоборот, становится все тяжелее. Телеведущая Маричка Падалко, муж и сын которой служат в ВСУ, признавалась нам, что и для нее психологически непростой стала четырехлетняя отметка. Она объясняла это тем, что с детства, в частности с уроков истории, привыкла воспринимать четыре года как рубеж затяжной войны. И теперь, когда мы его пересекли, возникает ощущение, что дальше начинается что-то такое, к чему нас не готовил никакой исторический опыт.

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– Тут я ничего нового не скажу. Это в какой-то мере моя суперсила – я верующий человек. И хорошо понимаю, что происходит с моим внутренним состоянием. Например, когда у меня очень много работы и мало времени, чтобы сходить в общину, в церковь, помолиться, просто побыть наедине с Богом и немного разгрузиться, я чувствую, что мне этого не хватает. Для меня молитва – это возможность остановиться, мысленно проговорить все, что накопилось: "На меня столько всего навалилось, здесь болит, здесь страшно…" Как будто высвободить все это изнутри – и почувствовать облегчение, вернуть себе спокойствие. Есть очень хорошее слово – "шалом". Оно означает не просто спокойствие, но и гармонию, внутреннюю целостность, определенную стабильность, даже радость. В нем много разных оттенков. И когда этот шалом приходит, раскрывается в тебе, то думаешь: ну все, какая же красота! Все нормально. Будем жить, все будет хорошо.

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