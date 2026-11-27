В конце 1990-х и начале 2000-х годов актрису Радмилу Щеголеву знал едва ли не каждый украинец благодаря сценическому образу молчаливой помощницы Верки Сердючки – Гели. Культовая развлекательная программа "СВ-шоу" сделала артистку настоящей звездой экранов, однако со временем перестала приносить искреннее удовольствие, поэтому она ушла из проекта и исчезла из публичного пространства.

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После длительного "затишья" Радмила Щеголева дала интервью Алине Доротюк, где рассказала, как сложилась ее жизнь. Оказалось, что уже не один год она живет с семьей за границей, где прошла через немало испытаний.

Переезд в Германию

Начало полномасштабного вторжения Радмила Щеголева встретила в Киеве. Она недолго оставалась в столице, ведь сначала поехала к друзьям в Ирпень, а уже 25 февраля отправилась за границу с детьми. В немецком городе Дрездене их приняла подруга актрисы.

"Мы пока остаемся в Дрездене. Старший ребенок учится в Германии, в гимназии, а младший еще заканчивает начальную школу", – рассказала телеведущая.

В 2023 году за границу выехал и муж Щеголевой. Как рассказала актриса, какое-то время он служил в рядах территориальной обороны, а затем отправился к семье, на что имел законные основания. В частности, он помогал тете звезды "СВ-шоу" переехать из Киева в Германию, чтобы бороться с тяжелой болезнью, которая, к сожалению, одолела ее. Актриса потеряла родного человека, что стало для нее тяжелым ударом.

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Кризис в браке и буллинг сына

Череда кардинальных перемен в жизни оставила негативный след на отношениях Радмилы Щеголевой с мужем. Как поделилась актриса, ее избранник не хотел уезжать за границу, а ситуацию лишь усугубила травля их сына в немецкой школе. Несколько учеников постоянно переходили границы и буквально начинали избивать ребенка Щеголевой, на что учителя никак не реагировали.

Учитывая это, актриса начала настаивать, чтобы сына в следующем году не переводили в старший класс. Учителя сначала отказали ей, поскольку мальчик показывал хорошие результаты в учебе. Добиться своего Радмила Щеголева смогла, только когда позволила сыну "забить" на учебный процесс. В конце концов мальчика перевели к другой учительнице, и он находится в дружелюбной атмосфере.

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Смогла ли актриса наладить отношения и с мужем: "Я поняла, почувствовала сердцем, с чем он не соглашался. Он открыл мне глаза на свое видение ситуации".

Чем сейчас занимается Геля из "СВ-шоу"

По словам Радмилы Щеголевой, сейчас на первый план в жизни она поставила материнство. Но в то же время актриса не скрывает, что хотела бы снова погрузиться в творчество: вернуться в театр и развивать собственные проекты.

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"Я очень соскучилась по театру. Мне было бы интересно сделать на немецком языке проект, о котором я давно мечтаю. Это телевизионный проект с разными людьми, чтобы рассказывать через еду об истории. Я хочу и в кино", – поделилась знаменитость.

Кстати, стремление развивать профессиональные актерские навыки "горело" в Щеголевой еще во времена работы в "СВ-шоу". Она надеялась, что проект перерастет в "театральную историю", однако, когда Андрей Данилко начал делать акцент на музыке, решила уйти.

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"Я почувствовала, что для меня это уже все. Я себя уже использовала, насколько могла. Я не видела для себя развития. Мы с Андреем поговорили, согласились, что я буду ездить туда, где стратегически важно, а потом посмотрим: уйду ли я заниматься чем-то своим или буду ездить на какие-то важные проекты. Но я должна быть до конца откровенна с собой", – рассказала артистка.

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