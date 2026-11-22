Французский актер Джимми Воха-Воха приехал в Украину на съемки в кино, а в итоге остался жить в Киеве. Теперь здесь его дом, работа, друзья и привычный ритм жизни. Он учит украинский, готовит борщ и думает об украинском гражданстве. Как случайное предложение изменило его жизнь, чем его привлек Киев и связывает ли он свое будущее с Украиной – об этом и многом другом в интервью OBOZ.UA.

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Больше всего украинским зрителям Джимми знаком по роли Франсуа – харизматичного французского зятя семьи Середюков во всех частях комедии "Безумная свадьба". Он также снимался в сериале "Безумные соседи". И вот актер снова возвращается на большой экран: уже на следующей неделе в кинотеатрах стартует "Безумное Рождество", где мы снова увидим Джимми.

– Знаете, что интересно? Это не первый рождественский фильм в моей карьере, – делится с нами Джимми Воха-Воха. – В 2009 году вышла французская комедия "Первая звезда", которая имела огромный успех во Франции. А вот в "Безумном Рождестве" я будто немного повзрослел вместе со своим героем. Франсуа стал значительно спокойнее – это уже совсем не тот сумасшедший, который в первой части "Безумной свадьбы" прыгал с парашютом. Теперь он отец мальчика Олега, а еще ему приходится всеми способами находить подход к своему тестю Василию и сдерживать его перепады настроения.

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Во Францию французский актер попал почти случайно. Все началось с сообщения в Facebook от украинского кастинг-директора, которая предложила попробовать себя на роль в комедии "Безумная свадьба". Сначала Джимми даже не воспринял это предложение всерьез: подумал, что это спам. Но кастинг-директор не отступила и отправила ему сценарий на французском языке. Это заинтересовало актера, хотя окончательно отправить пробы его уговорила тогдашняя девушка. Энергичность Джимми настолько впечатлила творческую команду, что его пригласили на встречу с режиссером в Париже. Так предложение, которое он сначала чуть не проигнорировал, стало началом совершенно новой страницы его жизни – и привело в Украину, где он в итоге не просто снялся в фильме, но и остался жить.

Главные истории дня

В интервью французскому изданию Le Petit Journal в 2024 году Джимми Воха-Воха вспоминал, что, когда получил предложение сняться в украинской "Безумной свадьбе", сначала даже не знал, где искать Украину на карте. Тогда страна была для него практически незнакомой. "К сожалению, Украина стала известна в мире из-за войны. Но это правда, что до 2022 года я не мог показать ее на карте", – замечает актер. Сегодня же он не только хорошо знает страну, но и называет себя "украинским Омаром Си". Правда, к такому сравнению относится с юмором: "Вот бы он меня услышал! На самом деле Омар для меня в некотором роде пример". А дальше Джимми объясняет, что ему вообще близок образ жизни, при котором нет жесткой привязанности к одной стране: "Мне комфортно жить в одном месте, работать в другом, не ограничивать себя границами. Я такой номад – человек, который очень любит путешествовать и открывать для себя новые страны".

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– В Украине мне комфортно, – продолжает актер. – Мне нравятся люди, мне хорошо среди украинцев и украинок. Знаете, есть выражение: "В здоровом теле – здоровый дух". Я бы сказал, что важно хорошо себя чувствовать там, где находишься. Если тебе хорошо в каком-то месте, если оно дает тебе силы и вдохновение, то это и есть главное. Жизнь и без того довольно коротка, поэтому хочется проживать ее там, где тебе хорошо.

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– Идет уже пятый год войны. Конечно, далеко не всегда бывает спокойно, но я в определенной мере научился жить в условиях постоянной опасности, – продолжает актер. – Обычно дроны и ракеты атакуют ночью. Я, к счастью, крепко сплю, поэтому иногда даже не просыпаюсь от взрывов. Но понимаю, что другим людям гораздо сложнее. Для тех, кто живет в гораздо более опасных условиях, чувство постоянной угрозы, наверное, намного острее. Хочу выразить им всю свою поддержку.

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Актер обустроил быт в столице, снимает квартиру в центре: "Живу в Киеве, но до сих пор веду профессиональную деятельность во Франции – именно она в основном меня и обеспечивает. Я актер, занимаюсь дубляжом на французском языке, а также работаю режиссером институциональных фильмов и аудиовизуальным продюсером. То есть моя деятельность довольно разноплановая. В творческой сфере много работы связано с созданием контента, поэтому для меня очень важно иметь стабильный доступ к интернету. Значительную часть задач я выполняю дистанционно. Фактически моя квартира в Киеве – это одновременно и мой офис. Арендую жилье в центре города, оно стоит 30 тысяч гривен в месяц. Конечно, из-за инфляции стоимость жизни растет, но в целом мой месячный бюджет составляет около 1500 долларов – сюда входят аренда жилья, транспорт и другие расходы".

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– В то же время я воспринимаю жизнь в Украине не просто как личный выбор. Мне хочется быть причастным к будущему этой страны. В мире уже проводят международные конференции, посвященные ее восстановлению, и я тоже хочу стать частью сообщества людей, которые будут помогать Украине восстановиться после войны. Каждый может внести свой вклад в это дело – в рамках своей профессии и возможностей. Моя сфера – кино. Поэтому я стараюсь быть полезным, развиваться и делать все, чтобы мои знания и опыт были нужны Украине в будущем. В Украине столько всего, чем можно заниматься.

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Джимми признается, что уже интересовался возможностью получить украинское гражданство. Однако есть нюанс, который пока останавливает его от такого шага: "Да, я до сих пор гражданин Франции. Я интересовался возможностью получить украинское гражданство, но мне объяснили, что в Украине нельзя иметь двойное гражданство и, если я стану гражданином Украины, придется отказаться от французского. Я пока не совсем готов к такому решению".

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За время жизни в Киеве актер познакомился со многими людьми. Круг знакомств сложился довольно разнообразный: "Когда ты эмигрант в стране, это побуждает тебя присоединяться к разным кругам общения. В моем случае есть франкоязычная среда, отдельно – англоязычная, а еще, конечно, украинцы". У него есть друзья среди актеров. Правда, сначала на съемочной площадке он чувствовал себя, как сам признается, немного неловко из-за языкового барьера.

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– В комедийном фильме все-таки легче найти общий язык, ведь на площадке царит хорошая атмосфера, все шутят и много смеются, – вспоминает актер. – Так что съемки оставили у меня прекрасные впечатления. Но в самом начале рядом со мной постоянно был переводчик, который помогал объясняться со всеми. Представьте ситуацию: кто-то рассказывает шутку, все вокруг смеются, а ты еще даже не до конца понял, в чем дело. Вот тогда особенно остро и чувствуешь языковой барьер.

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Джимми продолжает совершенствовать свой украинский. Говорит, что хочет не просто понимать собеседников, а свободно чувствовать себя в языковой среде. Правда, украинский уже успел подкинуть ему несколько непростых испытаний: "Мой уровень украинского постепенно улучшается. Французский язык на самом деле еще сложнее. Я пользуюсь разными приложениями, чтобы практиковаться и учить новые слова. Моя цель – стать двуязычным.

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Кстати, в школе я изучал латынь и древнегреческий, поэтому кое-что в украинском мне кажется просто замечательным. Например, порядок слов в предложении здесь почти не имеет значения. Во французском же неправильно поставленное слово может полностью изменить смысл фразы. Но есть и другая сложность: в украинском нужно выучить все падежи и помнить, как правильно их использовать. Это очень трудно! Именительный, винительный, дательный… Вы нам совсем не помогаете! (смеется) А еще есть слова, которые я никак не могу научиться правильно произносить. Например, "голодный" и "холодный"".

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После первого знакомства с украинской кухней Джимми, по его словам, быстро стал ее поклонником. Причем настолько, что даже съемки в кино становятся отличной возможностью познакомиться с местными блюдами. А некоторые кулинарные секреты он уже освоил и сам.

– Я люблю украинскую кухню и с удовольствием пробую местные блюда. В "Безумном Рождестве" вы увидите целую кулинарную феерию в одной из сцен! Там огромный буфет, полный разнообразных вкусностей. Все выглядело так аппетитно, что иногда сцену приходилось даже переснимать, чтобы мы могли еще немного поесть. Но это секрет! (смеется). Я уже научился готовить борщ. А вот с варениками сложнее – их приготовление требует гораздо больше терпения. Хотя, если честно, все-таки больше люблю пробовать, чем стоять у плиты.

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В Украине Джимми уже успел присмотреться к местным привычкам и кое-что для себя открыть. Говорит, что большинство из них не вызвало у него удивления. Но одна особенность украинского досуга до сих пор остается для него загадкой: "Не так много вещей казались мне по-настоящему странными. Разве что украинцы порой немного слишком увлекаются алкоголем. Меня удивили бары, где люди стоят с напитками, общаются под открытым небом, даже зимой. Я до сих пор не понимаю, откуда у них столько сил и как они не мерзнут! (смеется).

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Когда-то Джимми шутил, что вполне мог бы найти любовь в Украине. Похоже, украинские романтические истории в его жизни все же были, но до брака дело не дошло: "Да, любовь в моей жизни уже случалась. Но хочу дать всем один совет: не берите на себя обязательств, если вы не на одной волне. Любовь – это серьезное обязательство, которое многие хотят взять на всю жизнь. Поэтому важно с самого начала быть уверенными друг в друге. Сейчас мое сердце свободно."

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Решение Джимми остаться в Украине не вызывает сопротивления у его близких во Франции. Говорит, что родные и друзья доверяют ему и не пытаются убедить вернуться домой: "Они знают, что я осторожен. К тому же у меня здесь есть работа, и когда я нахожусь в Украине, мне гораздо легче все организовывать и контролировать".

– Мы недавно брали интервью у Назара Заднепровского, который играет в "Сумасшедшем Рождестве" вашего тестя. Он, в частности, пошутил, что вам, вероятно, даже на пользу то, что вы так много времени проводите в Киеве: по крайней мере, вы немного отдалились от происходящего в Париже, намекая на протесты и социальную напряженность во Франции. А если серьезно, насколько внимательно вы следите за жизнью своей страны? Чувствуете ли вы, что там сейчас назревают большие перемены?

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– Ах, отец Назар! (смеется). Я очень ценю этого человека и актера. Он делает все возможное, чтобы помочь в этой сложной ситуации. А еще восхищаюсь его способностью выучить огромное количество текста буквально за несколько минут! Это невероятно. Что касается Франции, то я очень внимательно слежу за всем, что там происходит, каждый день читаю новости. Мне кажется, страна стоит на пороге смены эпохи. Протесты могут становиться все масштабнее, ведь в 2027 году состоятся президентские выборы, а предвыборная борьба уже фактически началась. Каждая политическая сила пытается заручиться поддержкой избирателей, и это создает довольно напряженную атмосферу. Хотелось бы, чтобы этот период как можно скорее остался позади. Так же, как я очень хочу как можно скорее увидеть подписанный мир в Украине.

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Говоря об украинском кино, Джимми отмечает, что за рубежом его пока недооценивают, но верит, что все еще впереди: "Украинское кино недооценено, но, как и для всего, для него настанет свое время. И тогда нужно быть готовыми показать все, что уже сделано. Я считаю, что Госкино прекрасно справляется с этой непростой задачей". Говорит, что с удовольствием сыграл бы в украинском фильме о войне, даже если бы это была небольшая роль в некоммерческом проекте: "Я открыт ко всем проектам, которые несут определенный посыл. Был бы готов сыграть и в некоммерческом фильме".

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В завершение мы поинтересовались у Джимми его необычной фамилией. Говорит, что она привлекала внимание еще с детства. Правда, тогда она была для него скорее поводом для насмешек, чем предметом гордости. Теперь актер смотрит на это совсем иначе: "Моя фамилия не просто необычная – она очень необычная! В детстве меня часто дразнили из-за нее. Но теперь, оглядываясь назад, я думаю, что нужно было просто дождаться своего момента. В конце концов, однажды она стала моей особенностью.

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