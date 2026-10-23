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"Превратился в посмешище": украинский кинокритик разгромил Никиту Михалкова, отметившегося циничным заявлением о войне

Оксана ГейдорОксана Гейдор
Time to read2 мин
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"Превратился в посмешище": украинский кинокритик разгромил Никиту Михалкова, отметившегося циничным заявлением о войне
Халпахчи о Михалкове:

Гендиректор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи резко высказался о режиссерах Никите Михалкове и Карене Шахназарове. В свое время они были гостями украинских кинофорумов, но позже стали ассоциироваться с российской пропагандой.

Последнего кинокритик назвал посмешищем, вспомнив, как изменилось его отношение к режиссеру, который поддерживает Кремль. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

''Превратился в посмешище'': украинский кинокритик разгромил Никиту Михалкова, отметившегося циничным заявлением о войне

Андрей Халпахчи. Источник: ДІМ

Халпахчи уточнил, что Никита Михалков никогда не был гостем "Молодости", хотя приезжал в Киев, а также был гостем Одесского кинофестиваля. Те временем среди гостей киевского фестиваля был режиссер Карен Шахназаров – автор известных советских фильмов "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх" и "Курьер". На кинофестивале "Молодость" с ним не возникало никаких проблем, поэтому его дальнейшая позиция стала для киноведа неожиданностью.

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''Превратился в посмешище'': украинский кинокритик разгромил Никиту Михалкова, отметившегося циничным заявлением о войне

Карен Шахназаров на кинофестивале "Молодость" в 2010 году. Источник: КиноТеатр

"Что касается Шахназарова, когда началась война и он стал обслуживать Путина, для меня это было странно. Шахназаров производил впечатление интеллигентного человека. И с ним, к слову, на фестивале не возникало никаких проблем", – рассказал Халпахчи. В то же время он считает, что поддержка российского режима сказалась на творческой репутации режиссера: "А то, что он в итоге превратился в рупор российской пропаганды, – печально. И потому как художник, на мой взгляд, он исчерпал себя".

''Превратился в посмешище'': украинский кинокритик разгромил Никиту Михалкова, отметившегося циничным заявлением о войне

Михалков горячо поддерживает войну России против Украины. Источник: скриншот видео

Не менее резко Халпахчи высказался о Никите Михалкове, который также поддерживает политику Кремля. Он напомнил, что раньше режиссер создавал интересные картины, однако теперь его отношение к творчеству Михалкова кардинально изменилось. "То же самое могу сказать о Михалкове: когда-то он снимал важные фильмы, а затем превратился в посмешище", – отметил Халпахчи.

Киновед подчеркнул, что проблема, по его мнению, заключается не только в отдельных деятелях культуры, но и в системе, которая поощряет творцов обслуживать власть. "Дело ведь не в отдельных творцах, а в самой России – рабской стране, которая сегодня обслуживает своего диктатора. К сожалению, многие творцы из-за этого потеряли лицо", – сказал он.

В то же время Халпахчи вспомнил российских кинематографистов, которым, по его оценке, удалось сохранить независимость от кремлевской пропаганды. Среди них – режиссеры Андрей Звягинцев и Борис Хлебников, актриса Чулпан Хаматова и Рената Литвинова. Все они тоже когда-то были гостями "Молодости".

Ранее OBOZ.UA писал, что после начала полномасштабной войны Никита Михалков неоднократно публично поддерживал кремлевскую риторику. В частности, недавно режиссер заявил, что войну против Украины якобы "Господь послал" России, чтобы заставить россиян переосмыслить жизненные ценности.

''Превратился в посмешище'': украинский кинокритик разгромил Никиту Михалкова, отметившегося циничным заявлением о войне

Шахназаров, Михалков, Бондарчук и Эрнст в Киеве в 2009 году на презентации одной из российских картин. Источник: КиноТеатр

К слову, генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух в интервью OBOZ.UA рассказывала, что до 2014 года российские артисты часто приезжали в Одессу, а их делегации иногда были одними из самых многочисленных.

По словам Мачух, именно российские гости нередко создавали больше всего трудностей для организаторов: выдвигали особые требования, отказывались от участия в заранее согласованных мероприятиях, а иногда конфликтовали с персоналом. В частности, она вспомнила случай, когда один из гостей захотел борщ из конкретного ресторана, но отказывался есть его именно там, поэтому организаторам пришлось договариваться о доставке блюда в другое заведение. После начала российской агрессии в 2014 году Одесский кинофестиваль перестал приглашать российских артистов. Среди бывших гостей фестиваля, которые впоследствии поддержали политику Кремля, Мачух упоминала и Михалкова.

Полное интервью с Андреем Халпахчи читайте на OBOZ.UA здесь.

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