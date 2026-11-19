Певица Оля Цибульская объяснила, почему не появилась в новом сезоне "Фабрики звезд", победительницей которого стала вместе с Александром Бодянским. Артистка дала понять, что ее отсутствие связано не с рабочими обстоятельствами, а с неприятным опытом общения с людьми из индустрии.

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По словам исполнительницы, ее позиция уже стоила ей контрактов, эфиров и профессиональных возможностей. Своими соображениями исполнительница поделилась в Instagram. Отметим, в новой "Фабрике звезд" участники прошлых сезонов приходили в качестве приглашенных гостей или судей.

Хотя Цибульская не стала называть конкретных имен, из ее публикации можно сделать вывод, что за решением не возвращаться на проект стоит личный конфликт.

"Я не умею дружить с теми, кто сегодня обнимает, а потом перемывает кости за спиной, забывая, что у стен есть уши. Я до сих пор не научилась путать выгоду с дружбой, а лицемерие – с профессионализмом", – написала певица.

Она также призналась, что такая принципиальность имеет для нее вполне конкретную цену, однако отказываться от собственных убеждений ради карьеры артистка не собирается.

"Это, наверное, самая дорогая процедура, которую я себе позволяю. Иногда она стоит контрактов, эфиров и возможностей. Но самоуважение не продается. Или я не права?" – обратилась к подписчикам Цибульская.

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Напомним, Оля Цибульская стала победительницей первого сезона украинской "Фабрики звезд" в составе дуэта "Опасные связи" с Александром Бодянским. После успеха на шоу артисты продолжили работать вместе и даже начали романтические отношения. Однако их история завершилась примерно через год: Бодянский оставил певице записку со словами "Прости, я так больше не могу" и уехал в Россию.

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Позже Цибульская рассказывала, что окончательно прекратила общение с бывшим партнером после начала полномасштабной войны. По ее словам, мужчина не поверил в то, что Россия напала на Украину, и пытался объяснить события астрологическими явлениями.

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