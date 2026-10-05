Победительница ''Холостяка'', весившая почти 90 кг, сбросила треть веса после родов и опубликовала фото

Победительница шоу "Холостяк 13" и блогер Инна Белень показала, как изменилась ее фигура после рождения дочери. Через пять месяцев после родов она сбросила 27 кг – с 87 кг ее вес снизился до 60.

Видео дня

Свой результат Белень показала в Instagram и Threads. Менее чем за полгода блогер скинула почти треть своего веса.

"За время беременности набрала 30 кг (и нет, не ела, как не в себе). Первое фото 27 апреля – 87 кг. Второе фото 29 сентября – 60 кг. Похудела на 27 кг, осталось 3 кг", – написала Белень.

По словам женщины, после родов она начала следить за калорийностью рациона, пить достаточно воды и контролировать, чтобы в питании хватало белка. В то же время она подчеркнула, что не пытается вернуться в форму за счет жестких ограничений.

"Беременным хочу сказать одно – не мучайте себя из-за веса. Если с вами и малышом все хорошо – просто наслаждайтесь беременностью. А уже после родов, когда пришло время возвращаться в форму, я начала считать калории. Я знаю свою норму и понимаю, что именно ем в течение дня", – рассказала блогер.

Белень также отметила, что работала над восстановлением организма комплексно: по ее словам, сначала она "привела в порядок гормоны", восполнила дефициты, а затем добавила массаж и легкие физические нагрузки. При этом она не считает, что процесс возвращения в форму должен превращаться в наказание.

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"Мой подход сейчас – без крайностей и без "с понедельника новая жизнь". Просто учусь лучше понимать свой рацион, не лишать себя вкусного и постепенно возвращаться в форму", – добавила Инна.

В то же время стоит учитывать, что подсчет калорий подходит не всем. У уязвимых людей постоянный контроль за питанием и весом может усиливать тревожность, провоцировать навязчивые мысли и способствовать развитию или обострению расстройств пищевого поведения. Поэтому перед существенными изменениями в рационе и физической активности стоит проконсультироваться со специалистами.

Главные истории дня

Отметим, что Белень воспитывает дочь Киру, которая родилась 28 апреля 2026 года. А недавно блогер призналась, что готова снова пройти через беременность ради второго ребенка.

После завершения "Холостяка 13" и разрыва с героем шоу Александром Тереном Инна начала отношения с Иваном Яловенко, которого знает еще со школьных лет. В декабре 2025 года пара объявила о помолвке, а в феврале 2026-го официально зарегистрировала брак.

Ранее OBOZ.UA писал, что победительницу "Холостяка 13" подвергли нападкам из-за внешности после родов. Блогера осудили из-за видео без макияжа и в домашней одежде.