Победитель второго сезона реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич – предприниматель, волонтер и военный Андрей Задворный – сообщил, что завершил службу в рядах Национальной гвардии Украины. Он мобилизовался девять месяцев назад и за этот период столкнулся с рядом трудностей, в частности с нежелательным попаданием на тыловую должность, поэтому решил перевестись.

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Задворный присоединился к Силам беспилотных систем. Об этом военнослужащий сообщил на личной странице в Instagram.

"Завершилась моя служба в Национальной гвардии. Прошло 9 месяцев, за которые произошло много странных для меня вещей, начиная с рекрутинга в боевое подразделение Lasar's Group (спецподразделение беспилотных авиационных комплексов в составе Нацгвардии. – Ред.) и попадания против моей воли на тыловую службу, мало связанную с сопротивлением России. Оказывается, и такое бывает", – высказался о причинах перевода победитель "Холостячки 2".

Как поделился Андрей Задворный, за последние восемь месяцев он трижды пытался сменить подразделение. Предпринимателю пришлось пройти через "тягучую бюрократию", но в то же время этот путь подарил ему много искренних людей. Отныне Задворный надеется в полной мере реализовать свои навыки в борьбе с врагом.

"Начинается служба в Силах беспилотных систем, где наконец планирую реализовать самостоятельно приобретенные навыки и знания, в полной мере вложить весь жизненный опыт в службу", – подытожил военный.

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Напомним, что Андрей Задворный объявил о своей мобилизации 18 февраля. Он подчеркивал, что внутренне давно исчерпал себя как волонтер, поэтому почувствовал необходимость непосредственно быть причастным к армии.

"За годы войны я очень четко понял, где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться", – написал он.

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Что известно о Задворном

Андрей Задворный родился в Латвии в семье военного и музыкального руководителя в детском саду. До службы в армии он занимался предпринимательской деятельностью, поскольку является соучредителем бизнеса по производству деревянных игрушек.

Широкая публика узнала об Андрее Задворном в 2021 году благодаря проекту "Холостячка". Тогда он покорил сердце главной героини реалити, певицы Златы Огневич, и они начали строить отношения. Правда, их история любви оказалась недолгой. В конце декабря 2021 года пара объявила о расставании. Как признавался Задворный, у него пропали чувства к артистке.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участник "Танцев со звездами" Виталий Загоруйко, который "откладывал" мобилизацию, признался, почему в армии ему стало легче.