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"Госпожа Гетманша": стало известно, каким будет национальный костюм украинки на Miss International. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
162
"Госпожа Гетманша": стало известно, каким будет национальный костюм украинки на Miss International. Фото
Каким будет национальный костюм украинки на Miss International. Источник: instagram.com/missukraine_official

Украинка Дарья Харитонова выступит на международном конкурсе красоты Miss International 2026, финал которого состоится 27 ноября, в образе "Госпожи Гетманши". Его создали с отсылкой к казацкой эпохе, сделав акцент на бордовых цветах, традиционной вышивке и массивных кораллах.

Национальный наряд, который Харитонова представит на сцене в Японии, показали в Instagram. Главным украшением костюма стал пышный венок из бордовых, пудрово-розовых и белых цветов с зелеными листьями.

''Госпожа Гетманша'': стало известно, каким будет национальный костюм украинки на Miss International. Фото

Национальный наряд, который Харитонова представит на сцене в Японии. Источник: instagram.com/missukraine_official

От него спускаются длинные черные и красные ленты, которые добавляют образу драматичности. Наряд дополняют белая рубашка с объемными рукавами и красно-черной вышивкой, черный корсет и несколько ярусов крупных красных кораллов и силянка.

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Наряд дополняют белая рубашка с объемными рукавами и красно-черной вышивкой. Источник: instagram.com/missukraine_official

Талию подчеркивает широкий тканый пояс с геометрическим орнаментом, а поверх бордовой юбки спускаются два светлых полотняных передника с кружевными краями и длинной бахромой.

''Госпожа Гетманша'': стало известно, каким будет национальный костюм украинки на Miss International. Фото

Талию подчеркивает широкий тканый пояс с геометрическим орнаментом. Источник: instagram.com/missukraine_official

На странице Miss International Ukraine объяснили, что костюм "Госпожа Гетманша" стал результатом вдохновения величием казацкой эпохи. По замыслу авторов, он должен "олицетворять мудрость, благородство и силу украинской женщины".

''Госпожа Гетманша'': стало известно, каким будет национальный костюм украинки на Miss International. Фото

Костюм "Госпожа Гетманша" стал результатом вдохновения величием казацкой эпохи. Источник: instagram.com/missukraine_official

"Бордовые оттенки, традиционная вышивка, многослойные красные кораллы и роскошный цветочный венок подчеркивают богатство украинского культурного наследия. Каждая деталь наряда объединяет историю, традиции и национальную идентичность", – отметили в соцсетях.

''Госпожа Гетманша'': стало известно, каким будет национальный костюм украинки на Miss International. Фото

Представлять Украину на Miss International 2026 будет финалистка "Мисс Украина 2025" Дарья Харитонова. Источник: instagram.com/missukraine_official

Представлять Украину на Miss International 2026 будет финалистка "Мисс Украина 2025" Дарья Харитонова, получившая титул Miss International Ukraine. Девушка профессионально занимается спортивными бальными танцами и имеет титулы чемпионки мира среди юниоров и чемпионки Европы среди взрослых. Также она развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026.

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