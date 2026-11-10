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"Вот этого – категорически нет!" Павел Зибров откровенно признался, какого мужчину никогда не хотел бы для своей дочери

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
465
"Вот этого – категорически нет!" Павел Зибров откровенно признался, какого мужчину никогда не хотел бы для своей дочери
Павел Зибров откровенно признался, какого мужчину никогда бы не хотел для своей дочери. Источник: Instagram Павла Зиброва

Народный артист Украины Павло Зибров не хотел бы видеть рядом со своей единственной дочерью Дианой мужчину, который будет рассчитывать на помощь влиятельного тестя вместо того, чтобы самостоятельно строить карьеру. Певец также убежден: избраннику дочери не стоит быть представителем шоу-бизнеса, ведь двум артистическим личностям в одной семье будет непросто ужиться.

Об этом исполнитель рассказал в комментарии ТСН. После того как стало известно, что 29-летняя Диана сейчас не состоит в отношениях, журналистка поинтересовалась у ее отца, обращаются ли к нему коллеги с просьбами познакомить их с дочерью.

Павло Зибров не скрывал: хотел бы, чтобы будущий избранник Дианы был далек от музыкальной индустрии. По мнению артиста, когда в семье оба занимаются творчеством и стремятся к вниманию публики, это может стать препятствием для гармоничных отношений.

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"Я думаю, что "Боливар" двоих не выдержит. В семье должен быть один артист. Посмотрите, как жили Иво Бобул и Лилия Сандулесу: была любовь, а потом... Там, где сходятся две артистические личности, толку не будет. Поэтому ей не нужен никакой артист, ей нужен нормальный мужчина", – поделился певец.

''Вот этого – категорически нет!'' Павел Зибров откровенно признался, какого мужчину никогда не хотел бы для своей дочери

Зибров рассказал, какого мужчину видит рядом с дочерью. Источник: instagram.com/pavlo_zibrov

В то же время профессия будущего зятя для Зиброва не имеет решающего значения. Гораздо важнее, чтобы он искренне любил Диану, обладал способностями в своем деле и стремился к профессиональному развитию. А вот мужчину, который будет надеяться продвинуться благодаря связям тестя, артист категорически не принимает.

"Самое главное, чтобы он ее любил и чтобы я видел, что парень талантливый. Талантливый в любой сфере, которой он занимается, и хочет чего-то достичь, какого-то роста, а не просто сидеть и думать: "А может, тесть будет помогать, а может, он продвинет, замолвит словечко". Этого – нет, категорически. Своими силами. А где нужно помочь – я помогу", – подчеркнул Зибров.

''Вот этого – категорически нет!'' Павел Зибров откровенно признался, какого мужчину никогда не хотел бы для своей дочери

Павел Зибров с женой и дочерью. Источник: Instagram @pavlo_zibrov

Напомним,единственная дочь Павла Зиброва работает вместе с отцом и занимается его менеджментом, ведет социальные сети, создает видеоконтент, а также развивается как стилист, режиссер и актриса дубляжа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Павел Зибров рассказывал о заметных изменениях во внешности дочери: по его словам, Диане удалось похудеть на 23 килограмма.

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