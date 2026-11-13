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Получили указание от правительства: актер "Игры престолов" рассказал, как одна из стран ЕС готовит людей к возможной войне, и вспомнил свой жуткий сон

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
165
Получили указание от правительства: актер "Игры престолов" рассказал, как одна из стран ЕС готовит людей к возможной войне, и вспомнил свой жуткий сон
Актер "Игры престолов" рассказал, как одна из стран ЕС готовит людей к возможной войне. Источник: instagram.com/nikcw.arg

Датчан впервые за много лет призвали готовиться к возможному военному сценарию и всегда иметь дома запасы необходимых вещей из-за войны в Украине. Об этом рассказал актер Николай Костер-Вальдау, наиболее известный по роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов". Он также вспомнил сон, в котором увидел охваченный войной Копенгаген (столица), и признался, что после пробуждения не мог избавиться от ощущения реальности увиденного.

О подготовке Дании к потенциальной угрозе и собственном отношении к войне знаменитость рассказал журналистке Маричке Падалко. По словам Костера-Вальдау, на государственном уровне гражданам уже дали соответствующие рекомендации, чего раньше за время его жизни в стране не случалось.

Актер объяснил, что вырос во время холодной войны, однако хорошо помнит падение Берлинской стены, перестройку и завершение противостояния между Западом и СССР. Тогда казалось, что угроза масштабной войны в Европе осталась в прошлом.

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"И наконец упал железный занавес. Рональд Рейган и Михаил Горбачев встречаются в Исландии. И ты думаешь: "Все, эта безумная гонка вооружений позади". Помню, как мама еще маленьким взяла меня на марш за мир. И, наверное, поэтому в Европе, на Западе было так трудно в это поверить. Да и в Украине, думаю, тоже", – вспомнил знаменитость.

Он добавил, что не раз спрашивал украинцев, верили ли они в полномасштабное вторжение России накануне 24 февраля 2022 года. Многие отвечали, что даже за день до нападения не могли представить такого развития событий.

Получили указание от правительства: актер ''Игры престолов'' рассказал, как одна из стран ЕС готовит людей к возможной войне, и вспомнил свой жуткий сон

Он не раз спрашивал украинцев, верили ли они в полномасштабное вторжение России накануне 24 февраля 2022 года. Источник: instagram.com/nikcw.arg

В то же время нынешняя ситуация заставила Данию пересмотреть отношение к собственной безопасности. "Впервые за мою жизнь в Дании нам сказали всегда иметь запасы. То есть на уровне правительства уже действительно готовятся", – подчеркнул Костер-Вальдау.

Журналистка также поинтересовалась, есть ли у актера базовые военные навыки. Он ответил, что умеет стрелять, однако никогда не служил в армии. Несмотря на это, в случае опасности он не остался бы в стороне.

"Я бы не доверил актеру свою защиту, но, если бы такое случилось, сделал бы все, что мог. И я не знаю в Дании никого, кто бы сразу не вызвался", – сказал он.

В частности, Костер-Вальдау рассказал о жутком сне, который приснился ему примерно 20 лет назад. Тогда актер увидел себя на улицах Копенгагена во время войны. После пробуждения переживания были настолько сильными, что ему казалось, будто увиденное может стать реальностью.

Получили указание от правительства: актер ''Игры престолов'' рассказал, как одна из стран ЕС готовит людей к возможной войне, и вспомнил свой жуткий сон

Костер-Вальдау рассказал о жутком сне, который приснился ему примерно 20 лет назад. Источник: кадр из интервью

"Лет 20 назад мне приснилось, что я иду по Копенгагену, а там война. Я проснулся, и все казалось таким реальным, будто это предчувствие, будто вот-вот это случится. Я не знал, куда себя деть", – вспомнил актер. По его словам, этот кошмар ему больше не повторялся.

Сейчас Николай Костер-Вальдау уже вернулся в Данию после визита в Украину, который состоялся в конце октября – начале ноября. Во время поездки он посетил Чернобыльскую АЭС, побывал на месте российского удара по жилому комплексу в Киеве, заехал в Николаев и пообщался с украинцами.

Кроме того, актер провел ночь в укрытии киевского метро из-за угрозы российского обстрела.

Получили указание от правительства: актер ''Игры престолов'' рассказал, как одна из стран ЕС готовит людей к возможной войне, и вспомнил свой жуткий сон

Актер провел ночь в укрытии киевского метро из-за угрозы российского обстрела. Источник: instagram.com/nikcw.arg

Как сообщал OBOZ.UA, перед отъездом он показал карту воздушных тревог и подчеркнул разительное различие между положением украинцев и иностранцев, которые могут вернуться в безопасный дом.

"Я могу вернуться домой, мне повезло. А украинцы не могут", – сказал тогда знаменитость.

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Война в УкраинезвездыДанияНиколай Костер-ВальдауНиколай Костер-Вальдау
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