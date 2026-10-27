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Остапчук после выезда из Украины вернулся к старой профессии и объявил тур: сколько стоит билет на его концерт

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
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Остапчук после выезда из Украины вернулся к старой профессии и объявил тур: сколько стоит билет на его концерт
Остапчук после отъезда из Украины вернулся к старой профессии. Источник: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук анонсировал стендап-тур по Канаде, куда переехал летом и где теперь выступит с программой "Про особисте". Шоумен, который ранее уже пробовал себя в юмористическом жанре, запланировал три концерта в ноябре, а билеты на них продают за 60–61 доллар.

Афишу гастролей Остапчук опубликовал в InstaStories, а позже отдельным постом обратился к канадской аудитории. В рамках тура он посетит Монреаль, Торонто и Оттаву.

Остапчук после выезда из Украины вернулся к старой профессии и объявил тур: сколько стоит билет на его концерт

Остапчук вернулся к стендапу. Источник: скриншот

Ведущий также пообещал откровенный юмор и отметил, что выступления будут частично благотворительными.

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"Канада, встретимся на моем стендапе "Про особисте" уже через несколько недель", – написал шоумен.

Первый концерт состоится 7 ноября в Монреале. 12 ноября Остапчук выступит в Торонто, а 13 ноября – в Оттаве.

Остапчук после выезда из Украины вернулся к старой профессии и объявил тур: сколько стоит билет на его концерт

Стоимость билетов. Источник: скриншот

К стендапу телеведущий обращался еще в 2020 году. Тогда он готовил авторскую программу, в которой собирался шутить о шоу-бизнесе, разводе, детях и новых отношениях. Остапчук объяснял, что тем для выступлений ему добавляла собственная жизнь – в частности, опыт пребывания в Канаде в то время и возвращения в Украину.

"К 35 годам я пришел к пониманию, что мне есть о чем рассказать: жизнь в другой стране – Канаде, возвращение в Украину, скандальный развод, дети, новые отношения, работа в шоу-бизнесе", – делился ведущий.

Остапчук после выезда из Украины вернулся к старой профессии и объявил тур: сколько стоит билет на его концерт

Владимир Остапчук вернулся к стендапу. Источник: Instagram Владимира Остапчука

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Остапчук станет отцом в четвертый раз. Жена ведущего показала округлившийся животик после переезда из Украины.

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