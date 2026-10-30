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Оскароносный Эдриен Броуди сыграет украинца в фильме культового режиссера: ради этого он приезжал в Украину

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
621
Оскароносный Эдриен Броуди сыграет украинца в фильме культового режиссера: ради этого он приезжал в Украину
Эдриен Броуди сыграет роль украинца в фильме "Остров Змеиный"

Украинский актер Александр Рудинский приоткрыл завесу над созданием фильма "Остров Змеиный" (Snake Island), где его коллегой по съемочной площадке стал звезда Голливуда Эдриен Броуди. Оказалось, что двукратный лауреат премии "Оскар" сыграет украинца в политическом экшн-триллере культового режиссера Дага Лаймана.

По словам Рудинского, знаменитость отнюдь не относится к этой роли легкомысленно, ведь многое знает о реалиях войны, как, впрочем, и создатели картины. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"Он играл украинца. Это, наверное, спойлер номер один. Конечно, он спрашивал (об Украине. – Ред.) и он очень хорошо осведомлен", – отметил актер.

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Оскароносный Эдриен Броуди сыграет украинца в фильме культового режиссера: ради этого он приезжал в Украину

Рудинский рассказал о съемках фильма "Остров Змеиный". Источник: Скриншот

В целом Эндриен Броуди произвел очень приятное впечатление на звезду украинского кино. Особенно Александру Рудинскому запомнился один случай, когда его сын летел в Хорватию рядом с оскароносным актером и вообще не имел понятия, кто сидит рядом с ним.

Оскароносный Эдриен Броуди сыграет украинца в фильме культового режиссера: ради этого он приезжал в Украину

Эдриен Броуди расспрашивал Рудинского об Украине. Источник: instagram.com/adrienbrody

Александр Рудинский также акцентировал внимание на тщательной подготовке Дага Лаймана к написанию сценария "Острова Змеиного". Оказалось, с 2022 года режиссер неоднократно приезжал на территорию Украины, чтобы пообщаться с людьми и глубоко изучить тему подрыва "Северного потока", вокруг которой будут разворачиваться события в картине.

Что известно о фильме

В центре сюжета фильма "Остров Змеиный" будет тайная группа украинских водолазов, которых следствие подозревает в причастности к диверсии на газопроводе в Балтийском море. Съемки проходили в столице Хорватии – Загребе, в районе отеля Esplanade. Там создали условную зону военного конфликта, установив баррикады и мешки с песком. В картине Дага Лаймана, помимо Эдриена Броуди, сыграет также оскароносный друг Украины Шон Пенн.

Оскароносный Эдриен Броуди сыграет украинца в фильме культового режиссера: ради этого он приезжал в Украину

Эдриен Броуди и Шон Пенн стали звездами фильма "Остров Змеиный"

Отметим, что серия подводных взрывов на "Северном потоке" произошла 26 сентября 2022 года в Балтийском море. В результате подрыва были разрушены три из четырех ниток трубопроводов, что привело к полной непригодности газопровода для эксплуатации. В Германии операцию связывают с группой из шести водолазов, которые якобы выполняли поручение украинских государственных структур. Украина официально отрицала свою причастность к подрыву "Северного потока". Эта версия событий и легла в основу фильма.

Кто такой Эдриен Броуди

Эдриен Броуди родился 14 апреля 1973 года в Нью-Йорке. В возрасте 12 лет мама записала его в Академию драматических искусств, а уже в 13 он начал сниматься в рекламных роликах и играть в театре. Первую главную роль юный актер получил в телевизионной драме "Наконец дома".

Оскароносный Эдриен Броуди сыграет украинца в фильме культового режиссера: ради этого он приезжал в Украину

Актер получил два "Оскара"

Популярность начала постепенно приходить к Эдриену Броуди после появления в картинах "Царь горы" и "Тонкая красная линия". Настоящим прорывом для звезды стала роль музыканта Владислава Шпильмана в фильме "Пианист". За участие в ленте он получил свой первый "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль". Вторую престижную награду Броуди принес проект "Бруталист".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Александр Рудинский раскрыл закулисье съемок в фильме Netflix и как научил звезду "Гарри Поттера" Джейсона Айзекса говорить по-украински.

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