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ONUKA откровенно ответила, почему не вывозит детей из прифронтового Чернигова за границу

Анастасия КакунАнастасия Какун
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ONUKA откровенно ответила, почему не вывозит детей из прифронтового Чернигова за границу
ONUKA объяснила, почему не вывозит детей за границу

Украинская исполнительница и солистка группы ONUKA Наталия Жижченко объяснила, почему решила не вывозить свою дочь Лину и сына Александра из Чернигова в более безопасное место. По словам артистки, ее дети привыкли к жизни в условиях войны, поэтому она просто не может представить их в другой реальности за границей.

Свою позицию знаменитость объяснила в комментарии для проекта "Тур зірками". ONUKA также подчеркнула, что они с мужем, музыкантом Евгением Филатовым, смогли реализоваться в сложное для нашего народа время, поэтому создают для детей гармоничную среду.

"Мне легче представить их в этой реальности, чем где-то в эмиграции. Они не знают другой реальности. Старшему ребенку не было двух лет, когда началась война. Второй ребенок уже пришел в этот мир во время войны и первую ночь провел в роддоме в укрытии. Знал, куда идет. На мой взгляд, дети не знают реальности "до", не знают, каково это – жить без тревог. Не знают мира, где можно не думать об укрытии, где можно просто планировать на неделю, на месяц, на год", – высказала свое мнение знаменитость.

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ONUKA откровенно ответила, почему не вывозит детей из прифронтового Чернигова за границу

ONUKA не планирует вывозить детей из Украины. Источник: Скриншот

В то же время ONUKA считает, что родителям, которые панически боятся обстрелов и всех реалий войны, действительно лучше уехать с детьми за границу. Однако она спокойно переживает такую ситуацию.

"Я знаю, почему и зачем я здесь. Я нашла для себя много ответов и в этой реальности, и вообще во всем происходящем. Я наполнена. Когда я наполнена и реализована, думаю, что и мои дети могут иметь ресурсно наполненную маму, которая не фрустрирована и знает свои цели в жизни, показывает, что и в такой реальности можно дарить максимум радости, наполнения и гармонии", – подчеркнула артистка.

ONUKA откровенно ответила, почему не вывозит детей из прифронтового Чернигова за границу

Артистка отметила, что ее дети привыкли к жизни во время войны. Источник: instagram.com/onukaofficial

По словам Жижченко, война помогла ей в итоге собраться и в определенной степени переосмыслить жизнь. Она четко понимает, почему остается в прифронтовом Чернигове и чем может здесь заниматься. Кроме того, как отметила артистка, она осознала, что ей есть что терять, что сильно повлияло на их сближение с мужем.

Заметим, что ONUKA подняла вопрос о вывозе своих детей за границу еще в сентябре этого года. Исполнительницу, как и мам всех школьников, беспокоило, что малышам приходится проводить много времени в укрытии. Дополнительное давление оказывали нарративы о сложной зиме, которые в совокупности вновь заставили задаться вопросом, который она поставила еще в 2022-м: "Не краду ли я у своих детей жизнь? Не стоит ли устроить их где-нибудь в другом, "нормальном" мире?".

"Для себя я поняла: мне легче представить их под обстрелами, чем в эмиграции. Никого не осуждаю. Это исключительно мой опыт. Звучит жестоко, эгоистично и ненормально. Но честно. И от этой точки я "планирую" жить нашу жизнь – с релизами, концертами, коллаборациями, экспедициями и открытиями", – поделилась звезда.

ONUKA откровенно ответила, почему не вывозит детей из прифронтового Чернигова за границу

ONUKA не представляет своих детей в эмиграции. Источник: instagram.com/onukaofficial

По словам Наталии Жижченко, не впадать в уныние ей помогает и рутина. У исполнительницы есть четкий график, важный пункт которого – в 18:00 она должна забрать детей из школы и детского сада, поэтому, соответственно, "не может погибнуть до этого времени".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что кума Зеленских Елена Кравец эвакуировалась с детьми из Киева и рассекретила, в каком городе теперь живет.

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