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Оля Полякова рассказала, как ДТП в Молдове осуществило мечту ее дочери Маши и чем закончилась авария

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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Оля Полякова рассказала, как ДТП в Молдове осуществило мечту ее дочери Маши и чем закончилась авария
Оля Полякова рассказала, как ДТП в Молдове помогло осуществить мечту ее дочери Маши

Певица Оля Полякова рассказала о последствиях ДТП, в которое она попала вместе со старшей дочерью Марией в августе 2026 года. После столкновения 21-летняя девушка получила перелом носа и глазницы, из-за чего ей потребовалось хирургическое вмешательство. Артистка с иронией заметила, что дочь и раньше мечтала изменить форму носа, однако обстоятельства, при которых это произошло, были совсем не такими, как она могла себе представить.

Певица вспомнила в комментарии ТСН, что Маша хотела сделать ринопластику еще до аварии. После травмы носа знакомые врачи даже предлагали помочь с операцией.

"До этого она хотела пришить себе новый нос, а когда все это произошло, мне звонили врачи и говорили: "Да мы пришьем вашей дочке любой носик, который она только покажет в журнале", – поделилась Полякова.

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В то же время артистка заверила, что с дочерью все в порядке и она будет и дальше приезжать в Киев.

Оля Полякова рассказала, как ДТП в Молдове осуществило мечту ее дочери Маши и чем закончилась авария

В результате ДТП у Маши Поляковой сломан нос. Источник: Скриншот

В частности, Полякова подробнее рассказала о том, чем закончилась история с аварией. По словам певицы, водитель другого автомобиля был пьян. Но певица не может получить доступ к материалам дела, поскольку ДТП произошло в Молдове.

"Не знаю, это же Молдова. Мы, конечно, любим наших молдавских братьев, но там все очень запутанно. Никого не нашли… Ну как никого… Тот парень, что ехал, был под кайфом, он был пьян. Но как они там это решили, я не знаю, потому что это другое государство. Нам вообще не дали никакого доступа к делу",пояснила певица.

Оля Полякова рассказала, как ДТП в Молдове осуществило мечту ее дочери Маши и чем закончилась авария

Мария Полякова получила травму носа. Источник: скриншот

Напомним, ДТП произошло вечером 19 августа. Автомобиль, в котором ехали Полякова с дочерью, столкнулся с Mercedes, после чего их машина вылетела в кювет. Певица сообщила об аварии в соцсетях, а позже стало известно, что Маша получила перелом носа и глазницы.

После столкновения девушку осмотрели медики и доставили в больницу. Несмотря на пережитое, Полякова на следующий день выступила с запланированным концертом в Одессе.

Оля Полякова рассказала, как ДТП в Молдове осуществило мечту ее дочери Маши и чем закончилась авария

ДТП произошло вечером 19 августа. Источник: instagram.com/polyakovamusic

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Оля Полякова отреагировала на версию о том, что ее хотели "убрать" в том ДТП.

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