Ольга Сумская высказалась о возможной причине, по которой Ирина Федишин потеряла дочь: это происходит внезапно и непредсказуемо

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 3 тыс. грнКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриЖенщина держит в руках банковскую карту и смартфон. Иллюстративное изображение"Вынесешь мусор – дам сотню": monobank запустил новую необычную функцию для родителей и детейРоссийский актер Панин вспомнил эпический конфуз с женой Януковича за кулисами театраРоссийский актер Панин вспомнил эпический конфуз с женой Януковича за кулисами театрароссийские оккупантыОккупанты вытесняют украинское население в Херсонской области и завозят россиян: в ГУР раскрыли подробности"Приказ применять оружие был": Турчинов ответил на упреки по поводу событий во время оккупации Крыма"Приказ применять оружие был": Турчинов ответил на упреки по поводу событий во время оккупации КрымаОстапчук после выезда из Украины вернулся к старой профессии и объявил тур: сколько стоит билет на его концертОстапчук после выезда из Украины вернулся к старой профессии и объявил тур: сколько стоит билет на его концертОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаКличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. ФотоКличко показал один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов в Украине. Фото

Ольга Сумская высказалась о возможной причине, по которой Ирина Федишин потеряла дочь: это происходит внезапно и непредсказуемо

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
744
Ольга Сумская высказалась о возможной причине, по которой Ирина Федишин потеряла дочь: это происходит внезапно и непредсказуемо
Ольга Сумская высказалась о возможной причине, по которой Ирина Федишин потеряла дочь. Источник: facebook.com/ifedyshyn

Актриса Ольга Сумская предположила, что трагедия в семье певицы Ирины Федишин, потерявшей дочь на 35-й неделе беременности, могла быть связана с опасным осложнением беременности – гестозом. Артистка провела параллель с собственным опытом: 25 лет назад она сама оказалась в критическом состоянии перед родами, и врачам пришлось срочно проводить операцию, чтобы спасти ее и ребенка.

О пережитом Сумская рассказала в интервью "Ранку у великому місті". Актриса выразила соболезнования Федишин и ее семье, отметив, что хорошо понимает, насколько непредсказуемыми могут быть осложнения во время беременности.

При этом точный диагноз певицы неизвестен, поэтому ее предположение не является подтвержденной причиной трагедии.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
55,8 т.
Ольга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 года
55,8 т.
Ольга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 года
Анастасия КакунАнастасия Какун
14,1 т.
Умер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото
14,1 т.
Умер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото
Анастасия КакунАнастасия Какун
8,7 т.
ONUKA откровенно ответила, почему не вывозит детей из прифронтового Чернигова за границу
8,7 т.
ONUKA откровенно ответила, почему не вывозит детей из прифронтового Чернигова за границу

"Я хочу выразить глубокие соболезнования в связи с потерей маленькой красавицы Веронички. Мы уже знаем ее имя. Мне это очень близко и отзывается в моем сердце, ведь я попала в очень похожую ситуацию 25 лет назад", – поделилась актриса.

Сумская вспомнила, что тогда ее состояние резко ухудшилось, хотя она приехала в роддом планово. По словам артистки, у нее поднялось давление до 220 на 120, поэтому медикам пришлось действовать немедленно.

"Этот диагноз, который я тогда пережила... Думаю, что, возможно, у Иры было что-то похожее: он возникает непредсказуемо. Внезапно. И тогда, когда я планово приехала в роддом, у меня было давление 220 на 120, и буквально через 5 минут меня положили на операционный стол", – рассказала она.

Ольга Сумская высказалась о возможной причине, по которой Ирина Федишин потеряла дочь: это происходит внезапно и непредсказуемо

О смерти третьего ребенка Ирины Федишин стало известно 13 октября. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

О смерти третьего ребенка Ирины Федишин стало известно 13 октября. Муж певицы и ее продюсер Виталий Човник сообщил, что супруги потеряли долгожданную дочь, которую назвали Вероникой. По его словам, сама артистка также находилась в тяжелом состоянии, и семья едва не потеряла ее.

Позже стало известно, что Федишин перенесла сложную операцию после значительной кровопотери. Човник назвал день, когда медики спасли жену, ее вторым днем рождения.

Позже певица сама обратилась к поклонникам и поблагодарила за поддержку. Она также поделилась переживаниями из-за потери дочери и рассказала, что смогла представить ее голос благодаря песне, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после трагедии Федишин впервые показалась в больнице вместе с двумя сыновьями. Семья поддерживает артистку во время восстановления после пережитого.

Похожие темы
звездыдетибеременностьИрина ФедишинИрина Федишин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!