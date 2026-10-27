Ольга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 года

60-летняя актриса Ольга Сумская призналась, с кем из коллег по цеху согласилась бы сняться в откровенной сцене в кино. Если бы народной артистке Украины представилась такая возможность, она "зажгла" бы на экране с младшим на 24 года Тарасом Цимбалюком.

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По словам Сумской, звезда "Поймать Кайдаша" излучает безумную энергию, поэтому такое сотрудничество могло бы стать довольно интересным опытом. Соответствующее заявление она сделала в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"С определенного момента я не снимаюсь, да и таких сцен не предлагают. Хотя когда-то в сценарии довольно часто прописывали колоритные эротические эпизоды, на которые я соглашалась. Они были, прежде всего, оправданы сценарием. Только при таких условиях я могла согласиться. Я, конечно, стесняюсь, как это может быть, но с Тарасом Цимбалюком мы могли бы "зажечь" в кадре. Это тоже энергия", – высказалась знаменитость.

Ольге Сумской импонируют типаж младшего коллеги и его профессиональные навыки. Как поделилась артистка, она однозначно видит Тараса Цимбалюка в историческом фильме, например, в роли Ивана Сирко.

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У народной артистки есть и фавориты среди звезд молодого поколения Голливуда. Сумская откровенно заметила, что "без ума" от 29-летнего Джейкоба Элорди, известного широкой аудитории по роли в сериале "Эйфория".

"Он невероятный красавец. В нем есть энергетика, фантастическая мужская сила, нежность и страсть. Когда я смотрю в его глаза крупным планом, думаю, что он может сыграть все. Ему подвластны любые жанры", – отметила актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольга Сумская призналась, из-за какого постыдного инцидента в театре навсегда отказалась от алкоголя перед работой.

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