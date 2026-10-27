Ольга Горбачева ''сцепилась'' с пограничником в США, который задавал ей абсурдные вопросы о войне, и попала в руки офицеров

Украинская экс-певица и бывшая жена продюсера Юрия Никитина – Ольга Горбачева – рассказала о неприятном инциденте во время возвращения из Киева в Лос-Анджелес, США. По словам артистки, после выхода из самолета она поссорилась с пограничником, который спрашивал ее, что она будет делать после окончания войны в Украине и когда именно она закончится.

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В итоге знаменитость отправили к офицерам. Об этом Горбачева сообщила в InstaStories, опубликовав видео из Лос-Анджелеса. Артистка призналась, что в последнее время ее особенно раздражает поведение представителей американской власти, а разговор на границе лишь усилил возмущение.

"Хотя моя нервная система уже хотела уехать из Киева, меня никогда так не бесило все американское, как сейчас, когда представители страны творят беззаконие. Я вышла из самолета такой злой, что меня сразу забрали к офицерам, потому что я сцепилась с пограничником, который провоцировал вопросами: что я буду делать, когда закончится война, и кто знает, когда она закончится", – рассказала певица.

Горбачова не уточнила, чем завершился разговор с офицерами и возникли ли у нее проблемы с пересечением границы.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России Ольга Горбачова переехала в США вместе с дочерьми. В августе 2025 года она рассказывала, что больше не зарабатывает на музыке, а развивает собственные проекты в сфере женских практик, саморазвития и косметики.

По словам бывшей певицы, ее ежемесячный доход превышает 5 тысяч долларов. В то же время Горбачова отмечала, что для жизни на привычном уровне в Америке ей нужно масштабировать бизнес и выходить на англоязычную аудиторию.

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