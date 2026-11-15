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Елена Шоптенко заговорила о пополнении в семье после третьей свадьбы: что известно о ее единственном сыне

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
156
Елена Шоптенко заговорила о пополнении в семье после третьей свадьбы: что известно о ее единственном сыне
Елена Шоптенко заговорила о пополнении в семье. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Украинский хореограф Олена Шоптенко и ее третий муж Кристиан задумываются об общем ребенке. Супруги уже обсуждают возможное пополнение в семье, однако пока танцовщица не спешит делиться подробностями.

Об этом знаменитость рассказала в интервью Люкс ФМ. На вопрос, хотели бы они с избранником стать родителями общего ребенка, Шоптенко ответила утвердительно.

"Да, мы с Кристианом говорим об общем ребенке", – призналась хореограф.

Елена Шоптенко заговорила о пополнении в семье после третьей свадьбы: что известно о ее единственном сыне

Танцовщица обсуждает будущего ребенка с мужем. Источник: marieclaire.ua

Других подробностей о возможном пополнении в семье танцовщица не раскрывала.

Сейчас Елена Шоптенко воспитывает единственного сына Алексея от предыдущего брака с украинским бизнесменом Алексеем Ивановым. Мальчик родился в июне 2018 года, а в этом году отпраздновал восьмой день рождения. После начала полномасштабного вторжения России хореограф вместе с сыном переехала в Австрию. Сейчас они живут в Вене, где Алексей ходит в школу и занимается футболом.

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Елена Шоптенко заговорила о пополнении в семье после третьей свадьбы: что известно о ее единственном сыне

Возлюбленный Шоптенко нашел общий язык с ее сыном. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Важное место в жизни мальчика занимает и новый муж его мамы. По словам Елены, Кристиан смог наладить с ним теплые отношения и стал для ребенка примером и защитником. Более того, танцовщица рассказывала, что сын хорошо воспринимает советы отчима, даже если не всегда соглашается с мамой.

Елена Шоптенко заговорила о пополнении в семье после третьей свадьбы: что известно о ее единственном сыне

Кристиан смог наладить теплые отношения с ее сыном. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, 23 сентября 2026 года Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал австриец Кристиан Кайрос, с которым хореограф познакомилась в Вене на мероприятии для украинских детей-переселенцев. Пара устроила камерную свадебную церемонию в австрийском замке Schloss Hagenberg, пригласив только самых близких.

Елена Шоптенко заговорила о пополнении в семье после третьей свадьбы: что известно о ее единственном сыне

Сейчас Елена Шоптенко воспитывает единственного сына Алексея от предыдущего брака. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Ранее OBOZ.UA сообщал, что свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть.

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