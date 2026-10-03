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Елена Шоптенко откровенно рассказала о сложностях в начале отношений с мужем-иностранцем и поладил ли он с ее сыном

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read6 мин
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Елена Шоптенко откровенно рассказала о сложностях в начале отношений с мужем-иностранцем и поладил ли он с ее сыном
Елена Шоптенко приоткрыла завесу отношений с мужем-иностранцем. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Украинская хореограф Елена Шоптенко поделилась подробностями отношений со своим мужем, австрийцем Кристианом. Как призналась чемпионка мира по латиноамериканским танцам, строить историю любви с иностранцем для нее оказалось довольно просто, но в то же время необычно. Звезда вспомнила, что в начале романа между ней и избранником возникали определенные "трения", которые в основном были связаны с разным восприятием времени.

Муж-австриец Елены Шоптенко является максимально пунктуальным человеком, поэтому ему пришлось смириться с тем, что танцовщица не видит острой необходимости планировать каждый шаг заранее. Об этом знаменитость рассказала в интервью для Viva!

Елена Шоптенко откровенно рассказала о сложностях в начале отношений с мужем-иностранцем и поладил ли он с ее сыном

Танцовщица призналась, что в начале отношений между ней и избранником были "трения". Источник: marieclaire.ua

"Пожалуй, больше всего трений возникало из-за разного восприятия времени. Австрийцы очень пунктуальны и любят все планировать заранее. А я, наоборот, человек, который может опоздать и не очень умею планировать все заранее. У меня очень много всего происходит "на вчера". Но Кристиан принял эту мою особенность. Думаю, что после стольких лет в кризисном менеджменте мои особенности ему было уже не так сложно принять", – отметила хореограф.

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Конечно, Елена Шоптенко ощущала и некоторые другие различия в менталитете с Кристианом, однако это никогда не было чем-то катастрофическим. По словам танцовщицы, ее муж всю жизнь работал в международной среде, поэтому имеет широкий взгляд на мир, так же, как и она.

"Мы оба достаточно открыты и смотрим на мир широко, не ограничиваясь рамками одной страны. И именно поэтому нам было довольно легко найти общий язык", – подчеркнула знаменитость.

Елена Шоптенко откровенно рассказала о сложностях в начале отношений с мужем-иностранцем и поладил ли он с ее сыном

Возлюбленный Шоптенко нашел общий язык с ее сыном. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Кристиану удалось наладить отношения и с 8-летним сыном Елены Шоптенко от предыдущего брака с предпринимателем Алексеем Ивановым. Как отметила хореограф в комментарии для "ЖВЛ", хотя сейчас мальчик находится в том возрасте, когда часто занимает позицию "отрицания", он видит в ее муже пример для подражания.

"У них прекрасно складываются отношения, и это то, что меня очень радует. Кристиан стал для него, действительно, таким защитником. Мой Алексей видит в нем отличный пример. Конечно , в свои 8 лет он иногда бывает в состоянии отрицания, даже по отношению ко мне. Вот все, что говорю я, – это автоматически "нет, не буду, не хочу". То, что говорит Кристиан, ребенок понимает с первого раза", – рассказала танцовщица.

Напомним, что Елена Шоптенко тайно вышла замуж за иностранца 23 сентября, а о радостной новости сообщила лишь через несколько дней. Она опубликовала романтическое фото со свадьбы, которое подписала: "23.09.26. Наше "да". Этим обручальным кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным. Люблю тебя, Крис".

Для проведения церемонии супруги выбрали старинный замок Schloss Hagenberg в Австрии. Как рассказала танцовщица, они не устраивали шумных торжеств, а провели этот важный день в кругу самых близких людей.

Елена Шоптенко откровенно рассказала о сложностях в начале отношений с мужем-иностранцем и поладил ли он с ее сыном

Шоптенко тайно сыграла свадьбу с иностранцем в сентябре. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Что интересно, по словам Шоптенко, во время свадьбы они объединили украинские и австрийские обычаи: "Со стороны Австрии была очень необычная, но в то же время важная традиция – распиливание дерева. Это символизирует совместное преодоление супругами трудностей. Специальной двусторонней пилой нужно распилить бревно до конца, а сделать это можно только тогда, когда оба работают в унисон. Это было одновременно очень весело, забавно и очень символично. А в конце мы с Кристианом вместе встали на украинский рушник – как символ нашего общего пути".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 64-летний Джим Керри сыграл свадьбу после обещания никогда не жениться.

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