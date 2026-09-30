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Елена Шоптенко тайно вышла замуж за иностранца и показала первое свадебное фото: что известно об избраннике украинской чемпионки

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 792
Елена Шоптенко тайно вышла замуж за иностранца и показала первое свадебное фото: что известно об избраннике украинской чемпионки
Елена Шоптенко тайно вышла замуж за иностранца

Хореограф и двукратная чемпионка мира по латиноамериканским танцам Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж, причем танцовщица не афишировала свадьбу. 23 сентября 38-летняя хореограф тайно вышла замуж за иностранца по имени Крис, а через несколько дней показала первое совместное фото с мужем.

Снимок со свадьбы Шоптенко опубликовала в Instagram. На нем знаменитость позирует в свадебном платье рядом с мужем в смокинге.

Елена Шоптенко тайно вышла замуж за иностранца и показала первое свадебное фото: что известно об избраннике украинской чемпионки

Шоптенко розповіла про своє весілля

Источник: instagram.com/alena_shoptenko

В своем посте хореограф процитировала фрагмент свадебной клятвы и сама раскрыла имя избранника.

"23.09.26. Наше "да". Этим обручальным кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным. Люблю тебя, Крис", – написала Шоптенко.

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Елена Шоптенко тайно вышла замуж за иностранца и показала первое свадебное фото: что известно об избраннике украинской чемпионки

Її чоловік – австрієць

Источник: скриншот

Как рассказала сама танцовщица в интервью Marie Claire, ее муж – австриец и работает в сфере безопасности и управления рисками. Их история любви началась еще 4 лет назад, и долгое время они не афишировали свои отношения.

Шоптенко рассказала, что познакомилась с Кристианом в Вене во время благотворительного мероприятия. Танцовщица проводила мастер-класс для детей-переселенцев, а ее будущий муж был среди зрителей. После знакомства они продолжили общаться, а примерно через полгода между ними завязались романтические отношения.

Елена Шоптенко тайно вышла замуж за иностранца и показала первое свадебное фото: что известно об избраннике украинской чемпионки

Шоптенко розповіла, що познайомилася з Крістіаном у Відні

Источник: marieclaire.ua

Свадьбу влюбленные устроили в старинном замке Schloss Hagenberg в Австрии. По словам Шоптенко, они не планировали масштабного торжества и провели этот день в кругу самых близких людей.

"Плакали абсолютно все – и мы с Кристианом, конечно, тоже. Мы объединили в ней украинские и австрийские традиции, ведь понимали, что создаем новую австро-украинскую семью. С австрийской стороны была очень необычная, но в то же время важная традиция – распиливание дерева. Это символизирует совместное преодоление супругами трудностей. Специальной двусторонней пилой нужно распилить бревно до конца, а сделать это можно только тогда, когда оба работают в унисон. Это было одновременно очень весело, забавно и очень символично. А в конце мы с Кристианом вместе встали на украинский рушник – как символ нашего общего пути", – рассказала хореограф.

Елена Шоптенко тайно вышла замуж за иностранца и показала первое свадебное фото: что известно об избраннике украинской чемпионки

Весілля закохані влаштували у старовинному замку Schloss Hagenberg в Австрії.

Источник: marieclaire.ua

Для Шоптенко этот брак стал третьим. В 2013–2016 годах она была замужем за танцором Дмитрием Дикусаром, который после начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Ее вторым мужем был Алексей Иванов. У бывших супругов есть 8-летний сын Алексей. О разводе с Ивановим Шоптенко публично рассказала в июле 2025 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Шоптенко, которая уехала из Украины в 2022 году, назвала главное препятствие для возвращения домой после войны.

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