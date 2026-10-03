Елена Кравец использовала для рекламы нового проекта фото с книгой российского издательства: экс-звезда ''Квартала'' оправдалась

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец оказалась в центре скандала после объявления о запуске нового проекта – книжного рехаба "Читуни". Причиной для критики стало то, что артистка использовала для рекламы своей инициативы снимок, на котором держит в руках книгу российского издательства.

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Фотография была обработана с помощью искусственного интеллекта, однако пользователи сети все же узнали обложку произведения чешско-французского писателя Милана Кундеры "Невыносимая легкость бытия". Дизайн книги максимально похож на тот, что выпускается в российской серии "Азбука классики".

Такая неосторожность не осталась незамеченной подписчиками Елены Кравец в Instagram. Под постом, в котором знаменитость анонсировала проект, пользователи сети начали возмущаться ее решением использовать для рекламы фото книги российского издательства. Однако, как заметили редакторы издания "Антонина", Кравец довольно быстро удалила негативные комментарии, более того, убрала скандальный снимок.

Фотографии не осталось и непосредственно на сайте книжного рехаба. Кадр снова подправили, из-за чего вместо названия книги и автора осталось одно слово "Кучанка". Позже, судя по всему, фотографию все же полностью удалили и с сайта.

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Реакция Елены Кравец

В комментарии "Антонине" артистка пояснила, что скандальное фото на самом деле было сделано как минимум 16 лет назад. Бывшая звезда "Квартала" выбрала именно его, ведь у нее не было другого снимка, на котором она держала бы книгу в руках, а при обработке даже не обратила внимания на обложку.

"Я обработала ее с помощью ИИ, потому что она была черно-белой, и да, там был Милан Кундера. Я этого, честно говоря, даже не заметила, ведь тогда продавались разные книги, мы читали разные книги. А сейчас заметила, что это не очень корректно, поэтому удалила ее и заменила", – сказала актриса, – "Идея пришла внезапно, случайно, и захотелось почитать классные книги и, возможно, таким образом поддержать людей. Поэтому, ну да, я здесь не досмотрела, но уже все исправила. Ведь фото старое, как я уже сказала".

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Елена Кравец также объяснила свое решение удалить комментарии, в которых люди обращали внимание на книгу российского издательства. По словам знаменитости, большинство сообщений были слишком агрессивными, поэтому она просто "попрощалась" с хейтерами.

"Идея проекта точно не о российской литературе и не о чтении на русском языке. Просто это такая ошибка, знаете, такое ощущение, что иногда их просто ждут. Ждут, чтобы кто-то там немного оступился", – сказала артистка.

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В заключение Елена Кравец высказала мнение, что для того, чтобы в наше время не подвергаться никаким репутационным рискам, нужно просто "ничего не делать".

Напомним, что это не первый громкий скандал, в который попала бывшая звезда "Квартала 95" за последние несколько лет. В конце 2023-го появилась информация о том, что из государственного бюджета Украины выделили 27 528 млн грн компании "Сан Филмс" на создание ток-шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец".

Тогда актриса столкнулась с волной критики, поэтому решила разъяснить ситуацию. Оказалось, что средства на проект были выделены еще в начале 2023 года. Изначально эта сумма составляла 32,8 млн грн, но затем была сокращена из-за того, что в эфир вышло меньше выпусков, чем планировалось. Когда канал "Дом" отчитался о окончательной смете, устаревшие данные приобрели скандальный оттенок.

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А вот в 2024 году Кравец подверглась критике из-за участия в рекламной кампании бренда нижнего белья brabrabra. В Киеве появились билборды, на которых рядом с фотографией актрисы разместили цитаты военных с позывными "Мать" и "Пиранья", которые жаловались, что им неудобно выполнять задания в тех комплектах, которые у них есть. Тогда сеть возмутило как то, что Кравец якобы выступала от имени защитниц, так и дизайн плакатов.

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