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Олег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна Кремлю

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
3,1 т.
Олег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна Кремлю
Олег Скрипка представил новую версию гибели Кузьмы Скрябина

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка предположил, что к гибели Кузьмы Скрябина могли быть причастны представители Кремля. По его мнению, российская власть могла иметь собственный интерес в смерти музыканта, поскольку хотела использовать его популярность и гражданскую позицию в своих пропагандистских целях.

Об этом исполнитель рассказал в интервью Василию Тимошенко. Отвечая на вопрос, была ли смертельная авария несчастным случаем или убийством, Скрипка высказал предположение о возможной причастности российских спецслужб.

"Я думаю, что это был фатум. Как это произошло – я не знаю. Или его убили кремлевцы. Он погиб, это действительно была трагедия, и кремлевцы использовали этот феномен – то, что он был борцом против бандеровской власти, и это сработало в другую сторону. То есть люди восприняли его как положительного героя, как Че Гевару, потому что люди нуждались в таком образе", – заявил музыкант.

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По другой версии, которую озвучил Скрипка, россияне могли рассчитывать, что смерть Кузьмы поможет создать из него символ борьбы против якобы "бандеровской власти" в Украине. Однако, по его словам, этот замысел обернулся противоположным результатом: украинцы восприняли музыканта как положительного героя.

В частности, Скрипка назвал Кузьму Скрябина чрезвычайно коммуникабельным человеком. По его словам, артист мог найти общий язык практически с кем угодно – от музыкантов до олигархов.

Олег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна Кремлю

Автомобиль Скрябина после аварии

"Он был очень эмпатичным и коммуникабельным. У него была способность найти общий язык с любым человеком. И он был совершенно не эгоистичным и дружил со многими: и с музыкантами, и с олигархами", – вспомнил Скрипка.

Что известно о гибели Кузьмы Скрябина и версиях родных

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП возле села Лозоватка Днепропетровской области. Накануне группа "Скрябин" выступила в Кривом Роге с концертом к 25-летию коллектива. Утром следующего дня музыкант возвращался в Киев за рулем внедорожника Toyota Sequoia.

Около 8:20 его автомобиль столкнулся с молоковозом. По официальной версии, внедорожник выехал на встречную полосу из-за сложных погодных условий. Кузьма погиб на месте аварии. Его похоронили 5 февраля на Брюховецком кладбище под Львовом.

Олег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна Кремлю

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП возле села Лозоватка. Источник: instagram.com/kuzma_movie

В то же время сомнения в случайном характере трагедии высказывали и ближайшие родственники музыканта. Мать Кузьмы Ольга Кузьменко до конца жизни не верила, что сын погиб в обычной аварии. Она, в частности, обращала внимание на возможные умышленно созданные технические неисправности автомобиля и предыдущий опасный инцидент с колесом – в 2014 году Кузьма уже едва не погиб из-за неисправного колеса, которое отвалилось во время движения.

Отец музыканта Виктор Кузьменко также не считает обстоятельства гибели сына полностью выясненными. Он заявил, что расследование ДТП было недостаточно тщательным.

Олег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна Кремлю

Кузьма Скрябин с мамой Ольгой Кузьменко. Источник: Семейный архив

"Ну, тут дело очень темное, и какого-то такого нормального расследования не было. Все было как-то пущено на самотек", – сказал мужчина.

В то же время отец Кузьмы признал, что прямых доказательств преднамеренного убийства у семьи нет, поэтому оценивает вероятность такого сценария как 50 на 50. Он также объяснил, что близкие не стали активно добиваться продолжения расследования, поскольку боялись за жизнь жены и дочери музыканта, которые оставались в Киеве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о начале карьеры Скрябина и под каким псевдонимом он тогда выступал.

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