Олег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна Кремлю

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка предположил, что к гибели Кузьмы Скрябина могли быть причастны представители Кремля. По его мнению, российская власть могла иметь собственный интерес в смерти музыканта, поскольку хотела использовать его популярность и гражданскую позицию в своих пропагандистских целях.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью Василию Тимошенко. Отвечая на вопрос, была ли смертельная авария несчастным случаем или убийством, Скрипка высказал предположение о возможной причастности российских спецслужб.

"Я думаю, что это был фатум. Как это произошло – я не знаю. Или его убили кремлевцы. Он погиб, это действительно была трагедия, и кремлевцы использовали этот феномен – то, что он был борцом против бандеровской власти, и это сработало в другую сторону. То есть люди восприняли его как положительного героя, как Че Гевару, потому что люди нуждались в таком образе", – заявил музыкант.

По другой версии, которую озвучил Скрипка, россияне могли рассчитывать, что смерть Кузьмы поможет создать из него символ борьбы против якобы "бандеровской власти" в Украине. Однако, по его словам, этот замысел обернулся противоположным результатом: украинцы восприняли музыканта как положительного героя.

В частности, Скрипка назвал Кузьму Скрябина чрезвычайно коммуникабельным человеком. По его словам, артист мог найти общий язык практически с кем угодно – от музыкантов до олигархов.

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"Он был очень эмпатичным и коммуникабельным. У него была способность найти общий язык с любым человеком. И он был совершенно не эгоистичным и дружил со многими: и с музыкантами, и с олигархами", – вспомнил Скрипка.

Что известно о гибели Кузьмы Скрябина и версиях родных

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП возле села Лозоватка Днепропетровской области. Накануне группа "Скрябин" выступила в Кривом Роге с концертом к 25-летию коллектива. Утром следующего дня музыкант возвращался в Киев за рулем внедорожника Toyota Sequoia.

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Около 8:20 его автомобиль столкнулся с молоковозом. По официальной версии, внедорожник выехал на встречную полосу из-за сложных погодных условий. Кузьма погиб на месте аварии. Его похоронили 5 февраля на Брюховецком кладбище под Львовом.

В то же время сомнения в случайном характере трагедии высказывали и ближайшие родственники музыканта. Мать Кузьмы Ольга Кузьменко до конца жизни не верила, что сын погиб в обычной аварии. Она, в частности, обращала внимание на возможные умышленно созданные технические неисправности автомобиля и предыдущий опасный инцидент с колесом – в 2014 году Кузьма уже едва не погиб из-за неисправного колеса, которое отвалилось во время движения.

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Отец музыканта Виктор Кузьменко также не считает обстоятельства гибели сына полностью выясненными. Он заявил, что расследование ДТП было недостаточно тщательным.

"Ну, тут дело очень темное, и какого-то такого нормального расследования не было. Все было как-то пущено на самотек", – сказал мужчина.

В то же время отец Кузьмы признал, что прямых доказательств преднамеренного убийства у семьи нет, поэтому оценивает вероятность такого сценария как 50 на 50. Он также объяснил, что близкие не стали активно добиваться продолжения расследования, поскольку боялись за жизнь жены и дочери музыканта, которые оставались в Киеве.

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