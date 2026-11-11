Охранник ''Гарри Поттера'' стал новым секс-символом в сети. Фото красавчика, который покорил сеть

В социальных сетях активно обсуждают приезд британского актера Дэниела Рэдклиффа на премьеру фильма Steps в Нью-Йорке, однако в центре внимания оказался не звезда серии фильмов о Гарри Поттере, а его охранник. Мужчина все время находился рядом со знаменитостью, поэтому публика успела сполна оценить его внешность и сделать новым "секс-символом".

Видео дня

Как видно из видео в сети, чтобы контролировать общение Рэдклиффа с фанатами и раздачу автографов, охранник выбрал простой, но в то же время стильный образ. Он сочетал классические темно-синие брюки с белым свитером, который удачно подчеркивал его мышцы. Светлые, слегка поседевшие волосы мужчина аккуратно зачесал набок.

Кадры с участием охранника "Гарри Поттера" очень быстро разлетелись в сети, а пользователи не пытались скрыть свое восхищение его внешностью. Более того, некоторые даже отметили, что своей красотой мужчина затмил актера.

"Дэниел Рэдклифф вышел из своего автомобиля в Нью-Йорке, но первым в центре внимания оказался его уже знаменитый охранник с невероятно привлекательной внешностью! Кажется, у него уже есть собственный фан-клуб!".

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"Кого вообще волнует Дэниел. Я здесь только ради охранника".

"Лучше бы сделали фото с охранником".

"Боже, какой горячий охранник. Этому охраннику нужен охранник".

"Дэниел выглядит так, будто он сын охранника, который привез его в школу".

Главные истории дня

Часть пользователей сети высказала мнение, что охранник Редклиффа вполне мог бы стать голливудской звездой. Некоторые в первые мгновения просмотра ролика даже считали, что член команды селебрити и есть актер.

"Не хочу обидеть Дэниела, но его охранник тоже похож на известного актера!".

"Охранник больше похож на звезду, чем этот маленький мужчина".

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