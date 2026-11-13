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"Один рюкзак Gucci – и три месяца можно жить". Актер "Сватов" раскрыл, как зарабатывает во время затишья в карьере и озвучил свои заработки в кино

Оксана ГейдорОксана Гейдор
Time to read2 мин
501
"Один рюкзак Gucci – и три месяца можно жить". Актер "Сватов" раскрыл, как зарабатывает во время затишья в карьере и озвучил свои заработки в кино
Федор Гуринец

Актер Федор Гуринец ("Сваты", "Вскрытие покажет", "Возвращение", "Отпуск вслепую", "Животный инстинкт") рассказал о финансовых качелях в актерской профессии. Артист рассказал, почему его месячные гонорары могут колебаться от $500 до $15 тысяч.

Гуринец признался, что раньше не считал деньги, а теперь прежние покупки за тысячи долларов стали его финансовой подушкой безопасности. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

''Один рюкзак Gucci – и три месяца можно жить''. Актер ''Сватов'' раскрыл, как зарабатывает во время затишья в карьере и озвучил свои заработки в кино

Федор Гуринец. Источник: instagram.com/fedirhurynets

На вопрос журналиста, сколько он мог зарабатывать, когда работы бывало много, Гуринец ответил: "Когда актерам задают такие вопросы, нужно учитывать, что мы фрилансеры. В один месяц ты можешь заработать 10 тысяч долларов, в другой – 500, а в какой-нибудь еще – 15 тысяч. Такие качели, что иногда и сам не понимаешь, на какой доход рассчитывать. Бывает, что год неудачный и у тебя только один проект, пусть даже с большим количеством съемочных дней. И ты понимаешь, что эти деньги нужно распределить на весь год".

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''Один рюкзак Gucci – и три месяца можно жить''. Актер ''Сватов'' раскрыл, как зарабатывает во время затишья в карьере и озвучил свои заработки в кино

На съемках сериала "Вскрытие покажет". Источник: ICTV2

Гуринец признается, что пока не очень хорошо умеет откладывать деньги: "Учусь это делать, но пока не очень получается. Да и как научиться экономить, когда цены в супермаркетах растут чуть ли не каждый день? Я человек, который раньше, не задумываясь, мог купить какую-нибудь ерунду за тысячу долларов, а теперь прихожу в магазин и внимательно рассматриваю ценники".

''Один рюкзак Gucci – и три месяца можно жить''. Актер ''Сватов'' раскрыл, как зарабатывает во время затишья в карьере и озвучил свои заработки в кино

На презентации сериала "Возвращение", где сыграл одну из ролей. Источник: instagram.com/fedirhurynets

Актер также рассказал, что до полномасштабной войны много работал, путешествовал по миру и привозил оттуда не сувениры, а дорогие брендовые вещи. Теперь часть гардероба он продает через магазины винтажной одежды в Киеве. По словам актера, это стало для него вполне практичным способом получить деньги в периоды, когда нет работы.

"До полномасштабного вторжения я много работал, путешествовал по миру и привозил оттуда не магнитики на память, а дорогие вещи. Сейчас в Киеве есть несколько магазинов винтажной брендовой одежды. Туда я сдаю вещи, которые уже не ношу. Со временем ты перерастаешь некоторые покупки. Когда-то какая-то вещь казалась невероятно крутой, а теперь смотришь на нее и думаешь: "Куда мне с этим рюкзаком Gucci?" В стране война – ну нет, да и внутри меня многое изменилось. К тому же это практично: продал один рюкзак – и есть деньги, чтобы прожить три месяца. Так что выходит, это хорошая инвестиция! Хотя раньше все удивлялись: "Зачем ты столько покупаешь? Лучше бы отложил деньги на квартиру". А теперь эти покупки меня выручают", – поделился Гуринец.

''Один рюкзак Gucci – и три месяца можно жить''. Актер ''Сватов'' раскрыл, как зарабатывает во время затишья в карьере и озвучил свои заработки в кино

Федор Гуринец. Источник: instagram.com/fedirhurynets

Ранее актриса Анна Сагайдачная в интервью OBOZ.UA высказывалась о финансовых привычках мужчин в украинской актерской среде. По ее наблюдениям, некоторые коллеги получают крупные гонорары, но не умеют распоряжаться деньгами и тратят их на развлечения. "Гулянки съедают гонорары", – отмечала артистка. Она также замечала, что у многих известных актеров-мужчин даже нет собственного жилья.

Полное интервью с Федором Гуринцом читайте на OBOZ.UA здесь. Актер рассказал о брате-военном, слухах об отцовстве детей Анны Кошмал, учебе у Богдана Ступки и отношении к коллегам, в частности к Тарасу Цимбалюку.

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