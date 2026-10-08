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Один из самых страстных романов в Голливуде официально закончился: почему Миа Гот и Шая Лабаф разводятся во второй раз

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
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Один из самых страстных романов в Голливуде официально закончился: почему Миа Гот и Шая Лабаф разводятся во второй раз
Миа Гот и Шая Лабаф расстаются

Актриса Миа Гот решила положить конец отношениям со звездой фильма "Трансформеры" Шаей Лабафом. Во вторник, 6 октября, она подала заявление о расторжении брака с мужем, сославшись на "непримиримые разногласия".

Датой их расставания Гот указала 28 июля 2025 года. О завершении одного из самых страстных романов Голливуда сообщило издание People, которое получило доступ к соответствующим документам.

Один из самых страстных романов в Голливуде официально закончился: почему Миа Гот и Шая Лабаф разводятся во второй раз

Миа Гот подала на развод с Шаей Лабафом

В своем заявлении Миа Гот попросила предоставить ей преимущественное право на юридическую и физическую опеку над 4-летней дочерью от Шаи Лабафа. Также она хочет лишить суд права назначать алименты на содержание одного из бывших супругов – как ей, так и звезде "Трансформеров".

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Стоит отметить, что отчуждение между актерами начали замечать еще в феврале. Шая Лабаф переехал из дома в Лос-Анджелесе, где проживал с Мией Гот, в Новый Орлеан. Там знаменитость попал в серьезные неприятности, ведь был арестован после драки в баре.

Ему предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений. Позже актер признал свою вину и получил наказание в виде двух лет условного срока, прохождения реабилитации от алкогольной зависимости, тренингов по эмоциональной чувствительности и курсов по управлению гневом.

Один из самых страстных романов в Голливуде официально закончился: почему Миа Гот и Шая Лабаф разводятся во второй раз

У пары была довольно непростая история любви

Что известно о страстном романе звезд

Миа Гот и Шая Лабаф познакомились в 2012 году на съемочной площадке фильма "Нимфоманка. Часть II". Их рабочие отношения довольно быстро переросли в романтические чувства, поэтому уже в октябре 2014 года актеры появились на публике как пара во время премьеры фильма "Ярость". Люди из ближайшего окружения Гот и Лабафа говорили, что их роман отличался особым взаимопониманием, ведь у актеров были очень похожие характеры.

В 2015 году картина "идеальных" отношений знаменитостей немного пошатнулась. В сеть просочилось видео их серьезной ссоры. Но все же эта неприятность не положила конец этой истории. В 2016 году Миа Гот и Шая Лабаф сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. По первоначальному плану церемония должна была быть закрытой, однако в итоге стала доступна для просмотра во всех уголках мира из-за случайного начала прямой трансляции.

В 2018 году пара объявила о разводе, подчеркнув, что он был "дружеским". После разрыва актеры начали строить новые отношения, но судьба все же не поставила точку в их романе. В 2020 году Миа Гот и Шая Лабаф дали друг другу еще один шанс.

Один из самых страстных романов в Голливуде официально закончился: почему Миа Гот и Шая Лабаф разводятся во второй раз

У актеров есть общая дочь

Новая глава в их браке началась в 2022 году, когда актриса забеременела. Пара не спешила делиться радостной новостью с публикой, однако не смогла сохранить ее в тайне после того, как Мию Гот сфотографировали на прогулке с округлым животиком. Весной они стали родителями дочери Изабель. Звезды подчеркивали, что появление ребенка ознаменовало кардинальные изменения в их отношениях, однако, как мы видим теперь, не стало залогом вечного счастья.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Мамахохотала" Гресь и народный депутат от партии "Слуга народа" Грищук решили расстаться после 18 лет совместной жизни.

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