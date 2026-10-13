Одна из самых известных интервьюеров Украины Алина Доротюк раскрыла размер своего заработка и то, сколько платят за беседу с ней

Интервьюер Алина Доротюк зарабатывает не менее 5 тысяч долларов в месяц. По словам журналистки, это сумма, которая остается у нее после вычета расходов на работу. При этом часть интервью она проводит бесплатно, а стоимость бесед с экспертами зависит от конкретных договоренностей.

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Журналистка подчеркнула, что не все ее беседы носят коммерческий характер: если тема ее особенно интересует, она может сама обратиться к специалисту и записать интервью бесплатно. Об этом Алина Доротюк рассказала в интервью Славе Демину.

Демин поинтересовался, сколько журналистка зарабатывает ежемесячно и какую часть этих денег ей удается откладывать.

"По-разному. В зависимости от рекламы и монетизации. Но от 5 тысяч долларов. Это заработок", – поделилась интервьюерша.

В частности, Демин спросил коллегу о стоимости платных интервью. Доротюк заверила, что не берет денег за беседы со звездами. Что касается экспертов, то конкретные условия сотрудничества, по ее словам, можно уточнить у менеджеров.

"У меня бывают интервью с экспертами, которые совершенно бесплатны. Это когда мне какая-то тема интересна, я загораюсь и пишу", – пояснила журналистка.

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Когда Демин предположил, что платные беседы с экспертами могут стоить от 3000 долларов, Доротюк ответила, что, насколько ей известно, это верная сумма.

В то же время точно подсчитывать свои расходы журналистка не любит. По ее словам, когда-то она пыталась все записывать, но после подсчетов задумалась, не придется ли из-за этого отказываться от встреч с друзьями.

Среди основных расходов у Доротюк – обслуживание автомобиля, топливо, изредка продукты и одежда. На это, по ее оценке, требуется не менее 1000 долларов в месяц. Если добавить подарки друзьям, помощь тете и поездки на отдых, сумма возрастает до 2000–3000 долларов. При этом коммунальные услуги журналистка не оплачивает.

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На вопрос, куда она направляет деньги, оставшиеся после всех расходов, Доротюк кратко ответила: откладывает. Также она подтвердила, что уже имеет финансовую подушку.

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