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Одна деталь при знакомстве: как Ирина Горовая с первого взгляда разгадала будущие измены Потапа с Каменских

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
408
Одна деталь при знакомстве: как Ирина Горовая с первого взгляда разгадала будущие измены Потапа с Каменских
Ирина Горовая рассказала об изменах Потапа с Настей Каменских

Украинская продюсер Ирина Горовая поделилась откровением о непростом жизненном этапе, когда их с рэпером Потапом брак дал трещину. Как вспомнила знаменитость, она поняла, что бывший муж начнет крутить роман на стороне с Настей Каменских в тот момент, когда он представил их друг другу. Горовой сразу бросилось в глаза, что эффектная внешность певицы полностью соответствовала типажу Потапа.

Об этом продюсер рассказала в интервью Рамине Эсхакзай. Горовая не стала скрывать, что момент первой встречи с Каменских в одном из клубов Киева настолько запечатлелся в ее памяти, что она до сих пор помнит, как та выглядела.

"Тогда она еще встречалась со своим первым парнем Вовой. Они (с Потапом. – Ред.) еще даже не были дуэтом и не состояли на лейбле. У нее были две косички и голубой плащ. Леша говорит: "Я, наверное, буду с ней в дуэте". И я сразу поняла, что что-то будет. Первой девушкой Леши в школе была Настя. Такая же высокая, кудрявая. И это прямо максимально его вайб. Не знаю, как я пролетела между такими яркими девушками. Но тогда у нас была суперлюбовь", – вспомнила продюсер.

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Одна деталь при знакомстве: как Ирина Горовая с первого взгляда разгадала будущие измены Потапа с Каменских

Горовая поняла, что Потап закрутит роман с Каменских после первой встречи. Источник: Скриншот

По словам Ирины Горовой, с тех пор в ее жизни начался очень сложный период. Потап никогда прямо не говорил, что испытывает чувства к Каменских, но продюсер все чаще замечала особое взаимодействие между коллегами по дуэту на публике. Кроме того, Горовая неоднократно "ловила" тогдашнего мужа за ночной перепиской с певицей.

"Ты находишься в хаосе. Никто не приходит и не говорит тебе: "Да, это происходит". С чего ты начинаешь? С СМС ночью. Где мужчины переписываются? В туалете. Чтобы тебе не говорили, типа я в футбол играл, переписывался с кем-то, но на каком-то подсознательном уровне ты понимаешь. У нас еще была дверь в туалет, через которую было видно, когда загорается свет на телефоне. И у тебя все начинает бурлить", – рассказала знаменитость.

В конце концов Горова поняла, что их браку пришел конец. Потап попытался исправить ситуацию и даже обещал закрыть дуэт, однако в их отношениях уже начался необратимый процесс. Продюсеру было очень тяжело переживать разрыв, но пройти этот этап ей помогло полноценное "погружение" в работу.

Одна деталь при знакомстве: как Ирина Горовая с первого взгляда разгадала будущие измены Потапа с Каменских

Горовая и Потап развелись в 2014 году. Источник: Катя Николайчук для JetSetter.ua

Напомним, что Потап и Ирина Горовая состояли в браке с 1999 по 2014 годы. История дуэта "Потап и Настя" началась в 2006-м с трека, который, по словам рэпера, должен был стать "разовым проектом". Однако вторая совместная работа артистов стала хитом, поэтому они продолжили сотрудничество.

Ранее Потап, комментируя свои измены Горовой, заявлял, что между ним и Настей Каменских вспыхнула "искра" примерно через четыре года работы. Первым в любви коллеге признался именно он.

"Мы же артисты – умеем скрывать. С Настей у нас получилось так, что мы просто хотели, чтобы все, что происходит между нами, было нашим, чтобы оставалось нашим внутри. Потому что как только это становится достоянием общественности, как только об этом начинают говорить очень часто – все рушится. Любовь должна быть где-то там, внутри, за закрытыми дверями", – рассказывал исполнитель.

Одна деталь при знакомстве: как Ирина Горовая с первого взгляда разгадала будущие измены Потапа с Каменских

Между артистами вспыхнули чувства через 4 года совместной работы. Источник: Instagram Потапа

В итоге в 2019 году Потап и Каменских сыграли свадьбу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актриса Виктория Билан объяснила, почему считает бывшего-изменщика и его новую пассию "закомплексованными".

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