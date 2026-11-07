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"Обслуживание мягкой силы Кремля": Мерил Стрип неожиданно принялась восхвалять российских журналисток и сильно разозлила украинцев

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
789
"Обслуживание мягкой силы Кремля": Мерил Стрип неожиданно принялась восхвалять российских журналисток и сильно разозлила украинцев
Мерил Стрип пропела хвалебную оду российским журналисткам и возмутила украинцев

Голливудская актриса Мерил Стрип всерьез разозлила украинцев активным продвижением фильма "Мои нежеланные друзья: Часть II – Изгнание", который рассказывает о судьбах "независимых" российских журналисток. Звезда публично восхитилась "силой" россиянок, тогда как о последствиях террористической политики Кремля в Украине не обмолвилась ни словом.

На это обратили внимание пользователи платформы Threads. В сети распространили видео с речью актрисы, где она призвала посмотреть фильм, и резко осудили то, как она расставила акценты в теме полномасштабной войны.

''Обслуживание мягкой силы Кремля'': Мерил Стрип неожиданно принялась восхвалять российских журналисток и сильно разозлила украинцев

Мерил Стрип стала исполнительным продюсером фильма о российских журналистках

Как сообщало издание Deadline, Мерил Стрип узнала о первой части фильма благодаря коллеге по цеху Колину Ферту. Она рассказывала, что на одном дыхании посмотрела картину, которая длилась более 5 часов, и осталась "чрезвычайно очарована" этой историей. Как видим, фильм настолько впечатлил актрису, что она даже стала исполнительным продюсером его продолжения "Мои нежеланные друзья: Часть II – Изгнание".

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''Обслуживание мягкой силы Кремля'': Мерил Стрип неожиданно принялась восхвалять российских журналисток и сильно разозлила украинцев

Актриса выразила восхищение "силой" журналисток из РФ. Источник: Скриншот

Во время своей публичной речи Мерил Стрип назвала Анну Немзер, Елену Костюченко, Соню Гройсман и других главных героинь проекта "отважными людьми", которые оставили в России все и сбежали, чтобы не подвергаться давлению путинского режима. Как заявила звезда, россиянок продолжает объединять "любовь к правде, РФ и друг к другу", а свою работу они посвящают освещению "реальной информации" о большой войне. Фактически, это было единственное, хотя и очень посредственное, упоминание о регулярном терроре страны-агрессора против нашей Родины.

Решение Мерил Стрип петь дифирамбы россиянкам сильно ударило по ее репутации в глазах украинцев. В сети подчеркнули, что таким образом актриса сняла коллективную ответственность с граждан РФ за большую войну и подогрела нарратив о "трагедии для обеих сторон" вооруженного конфликта.

  • "Мерил Стрип продвигает фильм о бурной жизни российских "оппозиционных" журналисток "Мои нежелательные друзья: Часть II – Изгнание". Для Мерил Стрип героями являются не Виктория Амелина, не Вооруженные Силы Украины, не, следуя ее логике, женщины, которые бросили все и, спасаясь от войны, покинули свои дома. О, нет. Для Мерил Стрип героями в войне РФ против Украины являются российские журналистки".
  • "Ну да, пожалеем бедных, несчастных российских журналистов, кого же еще".
  • "Западные элиты годами живут в комфортном мифе о "хороших русских" и "трагедии обеих сторон". Им гораздо удобнее жалеть "страдающих российских либералов" в европейских кофейнях, чем смотреть в глаза реальному геноциду, который творит их страна".
  • "Как постыдно с ее стороны".
  • "Рашистское оппозиционное лобби повсюду. В Голливуде вообще предостаточно российского лобби. Потому что денежки любят все".
  • "Обслуживание мягкой силы Кремля. Пока ВСУ держат фронт, Мерил Стрип и подобные ей деятели делают самое худшее – снимают коллективную ответственность с граждан России и подводят Запад к мысли: "Ну это же просто война Путина, посмотрите, какие там хорошие люди страдают".
''Обслуживание мягкой силы Кремля'': Мерил Стрип неожиданно принялась восхвалять российских журналисток и сильно разозлила украинцев

Украинцы раскритиковали Мерил Стрип. Источник: Скриншот

''Обслуживание мягкой силы Кремля'': Мерил Стрип неожиданно принялась восхвалять российских журналисток и сильно разозлила украинцев

В сети "разнесли" Мерил Стрип. Источник: Скриншот

''Обслуживание мягкой силы Кремля'': Мерил Стрип неожиданно принялась восхвалять российских журналисток и сильно разозлила украинцев

Актриса разозлила украинцев восхвалением россиянок. Источник: Скриншот

Отметим, что проект "Мои нежеланные друзья: Часть II – Изгнание" посвящен журналисткам изданий "Дождь", "Новая газета" и других, которые пытаются продолжать профессиональную деятельность за границей после признания "иностранными агентами" и давления в РФ. Акцентным элементом сюжета станет то, как они бежали из страны-агрессора за считанные часы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Стивен Спилберг, у которого есть предки в Одессе, вонзил нож в спину украинцам. Главная героиня его картины "День истины" Маргарет Фэйрчайлд, которую сыграла актриса Эмили Блант, говорит по-русски.

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