В Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения MTV Video Music Awards 2026, на которой были объявлены победители в основных музыкальных номинациях. В этом году статуэтки получили Мадонна, BTS, Тейлор Свифт, Ариана Гранде и другие известные артисты, а среди лауреатов оказалась и композиция южнокорейской группы BTS – SWIM, клип на которую сняла украинская режиссер Таня Муиньо.

Видео дня

Церемония состоялась 27 сентября, а ее ведущим был американский рэпер Snoop Dogg, сообщает People. Наибольшее количество номинаций перед началом имела Мадонна – 13, тогда как Тейлор Свифт претендовала на победу в 11 категориях.

Мадонна в итоге получила одну из главных наград вечера – ее назвали "Артисткой года". Певица также победила в номинациях "Лучший долгий клип", "Лучшее танцевальное видео", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая хореография" за работу Confessions II – The Film.

Не осталась без наград и Тейлор Свифт. Ее клип на песню The Fate of Ophelia победил в главной видеономинации – "Видео года". Артистка также получила награду за лучшую режиссуру за клип Opalite. Кроме того, Свифт стала первой обладательницей новой специальной награды Artist Director Honors.

Полный список победителей MTV VMAs 2026:

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Лучшая группа – BTS.

Лучший долгий клип – Мадонна, "Confessions II – The Film".

Лучший альбом – Мадонна, Confessions II.

Песня лета – Ариана Гранде, hate that i made you love me.

Клип года – Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia.

Артист года – Мадонна.

Главные истории дня

Песня года – BTS, SWIM.

Лучший новый артист – Сиенна Спиро.

Лучшая коллаборация – Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.

Лучший поп – LISA, Dream feat. Kentaro Sakaguchi.

Лучший хип-хоп – Cardi B feat. Kehlani, Safe.

Лучший R&B – Бруно Марс, I Just Might.

Лучшая альтернатива – Оливия Родриго, the cure.

Лучшее танцевальное видео – Мадонна, Confessions II – The Film.

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Лучший латиноамериканский трек – Bad Bunny, NUEVAYoL.

Лучший K-pop – BTS, SWIM.

Лучший кантри – Элла Лэнгли, Choosin' Texas.

Лучшая режиссура – Тейлор Свифт, Opalite.

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Лучшая художественная постановка – PinkPantheress, Stateside + Zara Larsson.

Лучшая операторская работа – Мадонна, Confessions II – The Film.

Лучший монтаж – Сабрина Карпентер, House Tour.

Лучшая хореография – Мадонна, Confessions II – The Film.

Лучшие визуальные эффекты – Ариана Гранде, hate that i made you love me.

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