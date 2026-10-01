Новый хит после ''Кульбаб''. Аскеза Тони Матвиенко сработала, и под ее песню-мем снимают десятки тысяч видео: от чего отказалась певица

Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко призналась, что взяла аскезу ради того, чтобы еще одна ее композиция добилась такого же успеха, как работа "Кульбаби". Звезда на четыре месяца отказалась от употребления алкоголя, и это сработало, ведь ее песня 2025 года "Ліхтарики" стала хитом в сети.

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Как отметила исполнительница в интервью для проекта "Ранкова кава", она делала ставку на новый трек "Ти зможеш все", однако публике неожиданно понравилась ее предыдущая работа. Пользователи сети снимают тысячи видео под "Ліхтарики", большинство из которых имеют юмористический концепт.

"Моя цель – новый хит. Я даже взяла аскезу. Отказалась от алкоголя на четыре месяца. Я даже на пять килограммов похудела, это классная штука", – поделилась артистка.

Украинцы превратили композицию "Ліхтарики" в настоящий мем. Пользователи соцсети TikTok снимают забавные видео, количество которых почти достигло 24 тысяч, по схожему сценарию. В первой части ролика люди оптимистично описывают какую-то ситуацию, а во второй – в основном вставляют кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049", где Райан Гослинг лежит на лестнице, и рассказывают неожиданную и печальную развязку истории.

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Так, например, ветеран войны, который потерял обе ноги, интерпретировал этот тренд следующим образом: на первом кадре он общается с мужчинами и рассказывает о стоимости протезов. Через мгновение он лежит на полу, ведь его "конечности" украли.

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Кстати, и сама Тоня Матвиенко решила пошутить над собой под песню-мем. Артистка сняла ролик, где якобы шла на встречу с хейтерами, которая закончилась печально – ее "зарезали".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что украинка выпустила трек с легендарным Робби Уильямсом и вызвала забавную реакцию в сети.

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