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Новогодний "Мой Music Hall": шоу, которое меняет представление о музыкальных концертах

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
96
Новогодний "Мой Music Hall": шоу, которое меняет представление о музыкальных концертах
Новогодний концерт уникального проекта "Мой Music Hall". Источник: Афиша

7 ноября в Национальном дворце искусств "Украина" состоится новогодний концерт уникального проекта "Мой Music Hall", созданного продюсером Еленой Мозговой.

"Мы с командой готовим невероятно красивый и душевный концерт, который вы увидите по ТВ в Новогоднюю ночь! А тем, кто купит билеты, повезет увидеть и услышать все вживую", – рассказала Елена Мозговая.

По ее словам, зрителей ждут нестандартная режиссура, яркие постановки, особая атмосфера, современные хиты и легендарные композиции от топовых артистов!

Билеты на концерт по ссылке: kyiv.karabas

Состав артистов: Verka Serduchka; Ирина Билык; Zlata Ognevich; MÉLOVIN; KAZKA; Виталий Козловский; ШУГАР; Shumei; ALEKSEEV; Максим Бородин; Анна Тринчер; Мария Бурмака; David Axelrod; Людмила Монастырская; Олег Злакоман; Марта Адамчук; Анна Добрыднева; Оксана Муха; Вики Роуз; Tom Soda; The Alibi Sisters; Сергей Мироненко; Gypsy Lyre; Freedom Jazz; и другие.

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