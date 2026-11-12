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Никто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внука

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
6,7 т.
Никто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внука
Светлана Билоножко рассказала о жизни своей семьи

Вдова эстрадного певца Виталия Билоножко – народная артистка Украины Светлана Билоножко – приоткрыла завесу над жизнью их сыновей и старшего внука. По словам знаменитости, несмотря на сложные реалии войны, все члены ее семьи остаются на родной земле и служат ей опорой в самые трудные времена.

Вдаваться в подробности сферы деятельности двух сыновей – Георгия и Евгения – исполнительница не захотела, зато достижениями 25-летнего внука Виталия все же немного похвасталась. Оказалось, что молодой человек настроен довольно серьезно создавать качественное кино. Об этом Светлана Билоножко рассказала в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

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"У меня большая семья. Они помогают мне добрым словом и другим. Я исправилась, пошла дальше, начала мечтать об интересных песнях. Мы все вместе, помогаем друг другу. Они у меня все такие талантливые", – сказала артистка.

Никто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их ''талантливых'' сыновей и 25-летнего внука

Светлана Белоножко рассказала, что семья всегда ее поддерживает. Источник: Скриншот

На вопрос интервьюера: "Чем занимаются ваши сыновья?", Светлана Белоножко, уклоняясь от подробностей, ответила: "Своими делами". В то же время о реализации внука, который решил связать жизнь со сферой культуры, она рассказала охотнее.

"Старший внук занимается рекламой. Он выучился на оператора и сказал, что хочет снимать большое кино. Ему 25 лет. Все живут в Киеве. Никто никуда не уехал. Мы не можем покинуть Украину. Кто-то же должен любить эту землю. Мы не можем без нее никак", – отметила звезда.

Никто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их ''талантливых'' сыновей и 25-летнего внука

25-летний внук артистки (слева на фото) хочет снимать кино. Источник: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

Напомним, что внуков Виталию и Светлане Билоножко подарил старший сын Георгий. Детей решили назвать в честь звездных бабушки и дедушки. В 2001 году на свет появился первый внук артистов Виталий, а в 2008-м – внучка Светлана.

Никто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их ''талантливых'' сыновей и 25-летнего внука

Георгий Билоножко подарил звездным родителям внуков. Источник: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ассия Ахат раскрыла, где живут и чем занимаются ее взрослые сыновья, которых она скрывала от публики.

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