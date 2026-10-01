"Невероятно красивая и стильная". Ирина Федишин поразила поклонников фото с мамой, на которую похожа как две капли воды
Украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками фотографией со своей мамой Лесей в важную дату – день ее рождения. Они предстали перед камерой с широкими улыбками на лицах, нежно обняв друг друга, благодаря чему сразу бросилось в глаза их невероятное сходство.
Теплую семейную фотографию звезда опубликовала на личной странице в Instagram. В подписи к снимку Ирина Федишин оставила трогательное поздравление маме и поблагодарила ее за то, что всегда дарит близким заботу, семейный уют и делится мудрыми советами.
Артистка позировала для фото в стильном total-black аутфите, акценты которому добавила с помощью броши в форме веточки калины и сумки с бусинок. Ирина Федишин закрутила светлые волосы и накрасила губы красной помадой, оттенок которой гармонично сочетался с ее аксессуарами.
Со своей стороны мама знаменитости отдала предпочтение гораздо более яркому наряду. Леся Федишин скомбинировала в своем образе классические брюки, блузку с абстрактным принтом и зеленый тренч. Лук она дополнила очками и лаконичной сине-желтой брошью.
Эффектный внешний вид мамы Ирины Федишин мгновенно привлек внимание пользователей сети, так что они засыпали ее комплиментами и, конечно же, поздравили с праздником:
"Невероятно красивая и стильная леди! С днем рождения. Крепкого здоровья на долгие годы".
"Какие вы замечательные и красивые, и очень похожие! Искренние поздравления, с днем рождения!".
"С днем рождения. Это подруга или старшая сестра? Какие вы красивые!".
"Я не знаю, откуда у звезд берутся такие молодые и красивые мамы".
"Многая лета, мамочке! Вы невероятно похожи".
Леся Федишин не смогла оставить без ответа все эти теплые слова: "От всего сердца благодарю за поздравления! Пусть Господь хранит всех вас".
Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ирина Федишин, которая воспитывает двух сыновей, узнала пол третьего ребенка.
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