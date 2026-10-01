''Невероятно красивая и стильная''. Ирина Федишин поразила поклонников фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоУбийство Фарион"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве ФарионВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеЖенщина со смартфоном и банковской картой. ИллюстрацияУкраинцам с приложением Дія на телефоне стала доступна новая функция: что изменилосьНБУ выпустил новую монету 10 грн. ИллюстрацияНБУ выпустил особенные 10 грн с оригинальным дизайном: как выглядят"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоРоссийский диктатор Владимир Путин"Тенденции именно такие": Путин заявил, что в ближайшее время возможно продолжение международных конфликтов. Видео

"Невероятно красивая и стильная". Ирина Федишин поразила поклонников фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 348
"Невероятно красивая и стильная". Ирина Федишин поразила поклонников фото с мамой, на которую похожа как две капли воды
Ирина Федишин поделилась фотографией с мамой и поразила их сходством
Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками фотографией со своей мамой Лесей в важную дату – день ее рождения. Они предстали перед камерой с широкими улыбками на лицах, нежно обняв друг друга, благодаря чему сразу бросилось в глаза их невероятное сходство.

Теплую семейную фотографию звезда опубликовала на личной странице в Instagram. В подписи к снимку Ирина Федишин оставила трогательное поздравление маме и поблагодарила ее за то, что всегда дарит близким заботу, семейный уют и делится мудрыми советами.

''Невероятно красивая и стильная''. Ирина Федишин поразила поклонников фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Ірина Федишин показала тепле фото з мамою

Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка позировала для фото в стильном total-black аутфите, акценты которому добавила с помощью броши в форме веточки калины и сумки с бусинок. Ирина Федишин закрутила светлые волосы и накрасила губы красной помадой, оттенок которой гармонично сочетался с ее аксессуарами.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 6,2 т.
Виктор Цой поддержал бы Россию или Украину? Гребенщиков раскрыл тайну советского рокера и его позицию по поводу войны
icon 6,2 т.
Виктор Цой поддержал бы Россию или Украину? Гребенщиков раскрыл тайну советского рокера и его позицию по поводу войны
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 3,1 т.
Под его песни танцует даже ДСНС: как известный европейский артист, чьи хиты слушали миллионы, поддерживает Украину вместе с мамой
icon 3,1 т.
Под его песни танцует даже ДСНС: как известный европейский артист, чьи хиты слушали миллионы, поддерживает Украину вместе с мамой
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 2,5 т.
"Не хочется мучительной агонии". Предательница Лолита сделала заявление о своей смерти и о том, хочет ли она, чтобы ее похоронили в Украине рядом с родственниками
icon 2,5 т.
"Не хочется мучительной агонии". Предательница Лолита сделала заявление о своей смерти и о том, хочет ли она, чтобы ее похоронили в Украине рядом с родственниками

Со своей стороны мама знаменитости отдала предпочтение гораздо более яркому наряду. Леся Федишин скомбинировала в своем образе классические брюки, блузку с абстрактным принтом и зеленый тренч. Лук она дополнила очками и лаконичной сине-желтой брошью.

''Невероятно красивая и стильная''. Ирина Федишин поразила поклонников фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Мережу вразив ефектний зовнішній вигляд мами артистки

Источник: instagram.com/lesia_fedyshyn

Эффектный внешний вид мамы Ирины Федишин мгновенно привлек внимание пользователей сети, так что они засыпали ее комплиментами и, конечно же, поздравили с праздником:

"Невероятно красивая и стильная леди! С днем рождения. Крепкого здоровья на долгие годы".

"Какие вы замечательные и красивые, и очень похожие! Искренние поздравления, с днем рождения!".

"С днем рождения. Это подруга или старшая сестра? Какие вы красивые!".

"Я не знаю, откуда у звезд берутся такие молодые и красивые мамы".

"Многая лета, мамочке! Вы невероятно похожи".

''Невероятно красивая и стильная''. Ирина Федишин поразила поклонников фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Маму зірки засипали компліментами

Источник: Скриншот

Леся Федишин не смогла оставить без ответа все эти теплые слова: "От всего сердца благодарю за поздравления! Пусть Господь хранит всех вас".

''Невероятно красивая и стильная''. Ирина Федишин поразила поклонников фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

Леся Федишин подякувала за теплі слова

Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ирина Федишин, которая воспитывает двух сыновей, узнала пол третьего ребенка.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесафотографиисоцсетиИрина ФедишинИрина Федишин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться