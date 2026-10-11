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"Невероятная женщина!" Как выглядела Нина Матвиенко в молодости: ее дочь показала редкие кадры

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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"Невероятная женщина!" Как выглядела Нина Матвиенко в молодости: ее дочь показала редкие кадры
Как выглядела Нина Матвиенко в молодости. Источник: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко показала архивные кадры своей мамы, легендарной Нины Матвиенко, на которых артистка запечатлена еще в молодости. В ролике можно увидеть, как выглядела будущая народная артистка Украины в начале своего творческого пути, а также сравнить ее образы с более поздних лет.

Для видео, которое появилось в Instagram, дочь выбрала песню "Ты – это я", которую посвятила матери. Публикация тронула поклонников творчества Нины Матвиенко, умершей в октябре 2023 года.

''Невероятная женщина!'' Как выглядела Нина Матвиенко в молодости: ее дочь показала редкие кадры

Нина Матвиенко в молодости. Источник: скриншот

Тоня Матвиенко сопроводила ролик личным обращением к маме. Она подчеркнула, что мама не только подарила ей жизнь, но и оставила значительный след в украинской культуре благодаря любви к родной песне.

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"Мама, в этот день Вы родились и изменили этот мир, наполнив его смыслом и значением через призму любви к украинской песне. Вы подарили этому миру меня, и наоборот. Я искренне благодарю Вас за него!" – написала певица.

''Невероятная женщина!'' Как выглядела Нина Матвиенко в молодости: ее дочь показала редкие кадры

Тоня Матвиенко сопроводила ролик личным обращением к маме. Источник: скриншот

В комментариях украинцы почтили память легендарной певицы, вспомнив ее чарующий голос и красоту:

"В сердце навсегда".

"Память навеки".

"Легенда, пусть покоится с миром".

"Искренне благодарим Вселенную за то, что она подарила тебе, Тоничка, такую невероятную маму Нину, а нам всем – хранительницу украинской песни и просто необыкновенную женщину".

"Легенда украинской музыки".

''Невероятная женщина!'' Как выглядела Нина Матвиенко в молодости: ее дочь показала редкие кадры

Комментарии. Источник: скриншот

"Ее голос, любовь к родной земле и украинской песне будут жить в сердцах людей из поколения в поколение. Спасибо за песни, которые стали частью нашей культуры, и за наследие, которое мы продолжаем беречь. Вечная память и безграничное уважение легенде".

"Невероятная женщина, настоящее сокровище украинской культуры! Вечная и светлая память".

"Тоня! Вы прекрасны! Достойная дочь своей мамы, и голоса у вас похожи!"

Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. До своего 76-го дня рождения, который приходился на 10 октября, артистка не дожила всего два дня.

''Невероятная женщина!'' Как выглядела Нина Матвиенко в молодости: ее дочь показала редкие кадры

Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание. Источник: скриншот

Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание. О диагнозе певицы широкой общественности стало известно уже после ее смерти. Рак у нее обнаружили в начале августа 2023 года, когда из-за сильной боли в животе артистку доставили в больницу.

Дочь Нины Матвиенко ранее рассказывала, что известие о болезни стало шоком для семьи, ведь мама до последнего оставалась активной и не хотела публично говорить о своем состоянии.

''Невероятная женщина!'' Как выглядела Нина Матвиенко в молодости: ее дочь показала редкие кадры

Нина Матвиенко незадолго до смерти вместе с дочерью. Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA писал, что "дух" Нины Матвиенко явился прорицательнице и сделал предсказание о конце войны.

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