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Нестареющая королева Летиция в нежном платье привлекла к себе взгляды на военном параде. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
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Нестареющая королева Летиция в нежном платье привлекла к себе взгляды на военном параде. Фото
Королева Летиция в нежном платье привлекла всеобщее внимание

Королева Испании Летиция появилась на военном параде в Мадриде, приуроченном к Национальному дню страны, в светло-розовом платье, которое она уже надевала ранее. Пока все вокруг были одеты в темно-синие, красные и зеленые наряды, она выделялась среди других своим нежным нарядом.

Как сообщает Hello!, для публичного выхода Летиция выбрала платье длины миди от испанского бренда The 2nd Skin Co. с рукавами три четверти и приталенным силуэтом, переходящим в юбку-клеш. Это платье уже было в гардеробе королевы: в прошлом году она появлялась в нем во время государственного визита в Китай.

Нестареющая королева Летиция в нежном платье привлекла к себе взгляды на военном параде. Фото

Нежно-розовое платье королевы

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К образу королева добавила темно-коричневые туфли на каблуке с открытой пяткой и черный клатч. 54-летняя Летиция дополнила весь наряд фамильной брошью с жемчужиной и бриллиантами. Именно монархиня Виктория Евгения Баттенбергская завещала передавать это украшение, принадлежащее королевской коллекции, от одной испанской королевы к следующей.

Летиция также надела длинные серьги с жемчугом, а каштановые волосы оставила распущенными, сделав легкую укладку.

Нестареющая королева Летиция в нежном платье привлекла к себе взгляды на военном параде. Фото

Семья королевы Летиции

Отметим, что ее младшая дочь София выбрала для парада яркий красный костюм от Tommy Hilfiger. А старшая наследница престола, принцесса Леонор, присоединилась к родителям в военной форме. Для нее это событие стало особенным, ведь она впервые приняла участие в мероприятии после завершения трехлетней военной подготовки в академиях армии, флота и военно-воздушных сил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что королева Летиция в элегантном платье повторила свой образ 2019 года.

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