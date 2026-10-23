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Невосполнимая утрата для украинского кино: от тяжелой болезни умер народный артист и звезда "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Федор Стригун

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,3 т.
Невосполнимая утрата для украинского кино: от тяжелой болезни умер народный артист и звезда "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Федор Стригун
Федор Стригун ушел из жизни

23 октября остановилось сердце народного артиста Украины и режиссера Федора Стригуна. Звезды культового фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" не стало на 87-м году жизни.

О трагедии сообщил сын актера Назар Стригун в своем Facebook, отметив: "Его большое сердце остановилось. Последний хранитель украинских театральных традиций ушел в вечность. Корифей умер". Он не стал вдаваться в подробности смерти артиста, однако мэр Львова Андрей Садовый объявил, что жизнь легенды кино унесла тяжелая болезнь.

Невосполнимая утрата для украинского кино: от тяжелой болезни умер народный артист и звезда ''Вечеров на хуторе близ Диканьки'' Федор Стригун

Федор Стригун умер на 87-м году жизни. Источник: Скриншот

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Федор Стригун был выдающейся личностью культурной среды города Льва, ведь на протяжении многих лет занимал должность художественного руководителя Национального театра имени Марии Заньковецкой. Его смерть стала болезненным ударом для всего коллектива.

"Уход Федора Николаевича – невосполнимая потеря для украинского театра и всей Украины. Его имя навсегда вписано в историю украинской сцены, а его творчество и вклад в развитие театра будут жить в памяти следующих поколений. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и всем, кому посчастливилось знать корифея Федора Стригуна", – написали в команде театра.

Невосполнимая утрата для украинского кино: от тяжелой болезни умер народный артист и звезда ''Вечеров на хуторе близ Диканьки'' Федор Стригун

Актер посвятил большую часть жизни театру им. Марии Заньковецкой. Источник: facebook.com/zankovetska.theatre

Что известно об актере

Федор Николаевич Стригун родился 1 ноября 1939 года в селе Томашовка Черкасской области. Профессиональное образование он получал в университете имени Карпенко-Карого, а с 1965-го начал развивать творческую карьеру во Львове. Сначала знаменитость был актером театра им. Марии Заньковецкой, а со временем стал его руководителем.

Федор Стригун поставил десятки спектаклей и сыграл более 100 ролей на сцене. Самыми выдающимися театральными постановками с его участием стали: "Украденное счастье", "Олекса Довбуш", "Гайдамаки", "Сватовство на Гончаровке", "Украденное счастье", "Дама с камелиями" и другие. Не меньший след актер оставил и в киноиндустрии, появившись в проектах: "Пропала грамота", "Гуси-лебеди летят", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Запорожец за Дунаем", "Поводырь" и других.

Невосполнимая утрата для украинского кино: от тяжелой болезни умер народный артист и звезда ''Вечеров на хуторе близ Диканьки'' Федор Стригун

Федор Стригун был легендой украинского театра и кино. Источник: facebook.com/andriy.sadovyi

Народный артист с удовольствием делился своим профессиональным опытом с молодым поколением. Федор Стригун преподавал во Львовской консерватории и Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Он также был академиком Национальной академии искусств Украины, лауреатом Шевченковской премии и кавалером орденов князя Ярослава Мудрого и "За заслуги".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер звездный актер "Топ Ган" Томас Рой Скерритт, получивший премию "Эмми".

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