Голливудский актер Том Круз неожиданно заговорил о России во время случайной встречи с россиянами в Сеуле (Южная Корея). Звезда "Миссии невыполнимой" начал вспоминать, как в свое время специально посадил самолет в Новосибирске, чтобы увидеть местные пейзажи Сибири.

Видео дня

Видео разговора 6 октября опубликовала россиянка, а впоследствии ролик начали активно распространять российские паблики. Круз в разговоре с жительницей Красноярска Аленой вел себя приветливо, интересовался ее происхождением и в конце пожелал хорошего путешествия.

Когда актер услышал, что женщина из Сибири, он вспомнил свою поездку в Россию в 1990-х годах: "Я посадил там самолет, потому что хотел увидеть Сибирь".

После этого актер побывал в том регионе в 2014 году. Тогда частный самолет актера совершил посадку для дозаправки в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Сам Круз территорию аэропорта не покидал, однако вышел на аэродром, пообщался с работниками и сфотографировался с одним из технических сотрудников.

Во время разговора Круз также вспомнил о Москве. В частности, актер рассказал о пребывании в нескольких кварталах от Кремля накануне открытия Большого театра в 2011 году и о своих прогулках по столице в 1987-м.

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В тот момент, когда он это рассказывал, из лексикона артиста вырвалось название театра именно на русском языке. "Большой", – сказал он собеседнице из страны-террористки.

Том Круз имеет тесную связь с Россией, хотя и старается не афишировать это. В 2023 году американскому актеру приписывали роман с российской моделью и светской львицей Эльсиной Хайровой. Она является дочерью бывшего депутата Госдумы РФ Рината Хайрова и бывшей женой российского олигарха Дмитрия Цветкова.

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Круз и Хайрова якобы познакомились на частной вечеринке в Лондоне. Впоследствии их неоднократно видели вместе, а актер проводил много времени в роскошной квартире россиянки.

Ради Хайровой Круз якобы даже арендовал целый этаж престижного лондонского ресторана Novikov. За вечер он заплатил около 500 фунтов стерлингов, а персоналу оставил щедрые чаевые. При этом охрана следила за тем, чтобы пару не фотографировали.

Роман, однако, оказался недолгим. Уже в феврале 2024 года стало известно, что Круз расстался с Хайровой. По словам источников, именно актер решил прекратить отношения, но хотел остаться с бывшей возлюбленной в дружеских отношениях, ведь они жили в одном доме.

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Не обошлось без российского следа и вокруг одного из самых известных фильмов Круза. В 2023 году Всемирный конгресс украинцев призвал Американскую киноакадемию не награждать "Топ Ган: Меверик" на "Оскаре" из-за возможной связи картины с российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым.

Речь шла об информации о финансировании фильма бизнесменом, которого называют приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину. О возможной связи картины с Рыболовлевым тогда писали, в частности, Los Angeles Times и французское издание Le Monde.

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