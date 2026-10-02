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Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 10,3 т.
Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото
София Евдокименко продемонстрировала эффектный образ на Неделе моды в Париже

Внучка эстрадной певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, поразила своим эффектным внешним видом на Неделе моды в Париже. Она посетила показ новой коллекции женской одежды дома высокой моды Schiaparelli, нарядившись в наряд стоимостью более 32 тысяч евро, в котором скомбинировала вещи от этого же бренда.

Во время мероприятия 25-летняя внучка артистки пообщалась с представительницей блога о моде The Gloss Channel. В ходе беседы она подробнее рассказала, почему выбрала каждый элемент своего образа, а что самое интересное, представилась не настоящей фамилией. Она назвала себя Софией Ив (Sofia Eve).

"Это не обычный вторник, это Неделя моды. Я иду на показ Schiaparelli. Мне очень нравятся детали (в образе. – Ред.)", – отметила модель.

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Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

София Евдокименко продемонстрировала стильный образ. Источник: Скриншот

Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

Внучка Софии Ротару нарядилась в тотал-лук от Schiaparelli. Источник: Скриншот

Основой образа Софии Евдокименко стал черный кожаный костюм. Он состоял из фактурного жакета с оригинальными пуговицами, стоимость которого составляет 11 500 евро (около 583 192 грн), и лаконичной юбки-карандаша за 5 900 евро (299 203 грн).

Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

Основой образа модели стал кожаный костюм. Источник: Скриншот

Внучка Софии Ротару дополнила свой наряд довольно нестандартными аксессуарами от Schiaparelli. Она надела серьги с изображением своего любимого скульптора Альберто Джакометти за 1 400 евро (70 997 грн), а также чокер с силуэтом двух переплетающихся рук стоимостью €4 800 (243 419 грн).

Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

София Евдокименко выбрала нестандартные аксессуары. Источник: Скриншот

София Евдокименко также выбрала относительно минималистичное кольцо "замковая щель" стоимостью 900 евро (45 641 грн) и более объемный аксессуар в форме глаза за 2 710 долларов (122 327 грн). Цветовой акцент в наряде она добавила с помощью ярко-красного клатча с тиснением в виде губ за 2 790 евро (141 487 грн).

Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

Модель дополнила образ интересными серьгами. Источник: Скриншот

Не Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

Акцентным элементом образа Евдокименко стала красная сумка. Источник: Скриншот

Завершающим штрихом образа Софии Евдокименко стали черные туфли с золотыми каблуками. Их стоимость составляет 2 500 евро (126 781 грн).

Ранее OBOZ.UA сообщил, что внучка Софии Ротару начала свой бизнес в США в 25 лет.

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